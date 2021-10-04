Власти Петрозаводска обошли вниманием жалобы горожан на сельхозярмарку

Администрация Петрозаводска на сегодняшнем совещании обсудила вопрос об организации ярмарочной деятельности, но проигнорировала жалобы горожан на нарушения масочного режим и скудный ассортимент на главной ярмарке города.

Руководитель комитета экономического развития Петрозаводска Эдуарда Марченко прочитал доклад, посвященный организации ярмарок в городе, и уделил несколько минут работе площадки на улице Инженерная.

В выходные жители города пожаловались, что продавцы на соблюдают масочный режим, рядом с торговыми местами много мусора, и ассортимент наполовину состоит из промтоваров. Это подтверждает и фоторепортаж корреспондента «Столицы на Онего».

«На организатора возложена обязанность организовать соблюдение масочного режима… При входе выдаются все желающим, у кого нет, маски и перчатки. Диспенсер находится там же при входе. И информационный стенд для посетителей», — сказал Марченко.

Оценивая общее состояние площадки для ярмарки, докладчик заявил, что она сейчас «находится в очень хорошем состоянии».

По словам Марченко, в ярмарке участвует около 180 торговых организаций из 17 регионов России. Из них больше 50 — карельские товаропроизводители.

«Продукция традиционная — овощи, фрукты, мясо, колбасные изделия, рыба и так далее и так далее», — сказал руководитель комитета.

Он отметил, что из-за коронавирусных ограничений общее количество участников пришлось сократить в 2 раза по сравнению с допандемийными временами.