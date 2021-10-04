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Власти Петрозаводска обошли вниманием жалобы горожан на сельхозярмарку

Новости. Общество
11:00, 04 Октября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Администрация Петрозаводска на сегодняшнем совещании обсудила вопрос об организации ярмарочной деятельности, но проигнорировала жалобы горожан на нарушения масочного режим и скудный ассортимент на главной ярмарке города.

Руководитель комитета экономического развития Петрозаводска Эдуарда Марченко прочитал доклад, посвященный организации ярмарок в городе, и уделил несколько минут работе площадки на улице Инженерная.

В выходные жители города пожаловались, что продавцы на соблюдают масочный режим, рядом с торговыми местами много мусора, и ассортимент наполовину состоит из промтоваров. Это подтверждает и фоторепортаж корреспондента «Столицы на Онего».

«На организатора возложена обязанность организовать соблюдение масочного режима…  При входе выдаются все желающим, у кого нет, маски и перчатки. Диспенсер находится там же при входе. И информационный стенд для посетителей», — сказал Марченко.

Оценивая общее состояние площадки для ярмарки, докладчик заявил, что она сейчас «находится в очень хорошем состоянии».

По словам Марченко, в ярмарке участвует около 180 торговых организаций из 17 регионов России. Из них больше 50 — карельские товаропроизводители.

«Продукция традиционная — овощи, фрукты, мясо, колбасные изделия, рыба и так далее и так далее», — сказал руководитель комитета.

Он отметил, что из-за коронавирусных ограничений общее количество участников пришлось сократить в 2 раза по сравнению с допандемийными временами.

 

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Комментарии

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тетка
2021-10-04 12:13:39
Эту торговлю вообще нельзя назвать ярмаркой. Ярмарка - это совсем другое, это праздник.
Лана Текучева
2021-10-04 12:00:55
Теперь игнор будет до следующих выборов, так что запасайтесь терпением. Елей закончился. :)
Горожанин
2021-10-04 12:00:53
Люди сами не считают нужным соблюдать масочный режим и дистанцию. Маски на входе раздают, какие претензии к организаторам?! Загляните в городской транспорт - там уже в наглую без масок ездят, или с маской на подбородке.
Изя
2021-10-04 11:54:18
Мерии некогда , каяки и самокаты осваивают , не до горожан , выжить бы с опером ))) :)
VladPTZ
2021-10-04 11:44:57
Прививки делать не хотят но на масочки жалуются, в чем логика.
Лана Текучева
2021-10-04 12:05:48
VladPTZ,

Прививка не отменяет ношение маски. :)
David.
2021-10-04 11:22:16
Какие проблемы? Не нравится - не ходи! :)
Гриша
2021-10-04 11:21:24
Людишкам нравиццо, иначе бы не шастали. :)
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