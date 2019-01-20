ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Оптимизация школ Карелии, продажа "Карелии ДСП" и срок для начальника колонии

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Карелия лишилась завода



фото: Segezha Group

Входящий в ПАО АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group продал завод по производству пиломатериалов АО "Карелия ДСП". АО "Карелия ДСП" была исключена из списка аффилированных лиц АФК "Система". "Акции АО "Карелия ДСП" были проданы стратегическому партнеру.

Поморы не хотят отдавать детей в интернат



фото: Валерий Поташов

В Карелии жители поморского села Нюхча организовали собрание в защиту своей школы. Заявление правительства Карелии о том, что у республиканских властей нет планов по закрытию школы в поморском селе Нюхча, не убедило его жителей. Они намерены собраться в ближайшее воскресенье, 20 января, в сельском доме культуры, чтобы обсудить ситуацию вокруг образовательного учреждения, которому грозит оптимизация.

В то же время в правительстве заявили, что закрытия школы в Нюхче не будет.

Экс-начальник колонии отправляется сидеть по месту бывшей работы



фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

Сегежский суд в среду вынес приговор в отношении экс-начальника исправительной колонии № 7 Сергея Коссиева и его бывшего заместителя Анатолия Луиста. Суд приговорил Коссиева к 2,5 годам исправительной колонии общего режима и признал его виновным по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ст. 286 УК РФ (" Превышение должностных полномочий"). Суд лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на три года.

Цены идут вверх



фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Продукты в Карелии в 2018 году подорожали в среднем на 5,6%. А потребительские цены в Карелии в декабре 2018 года выросли на 4,3% по сравнению с декабрем 2017 года. Это один из основных показателей уровня инфляции. Так, продовольствие подорожало на 5,6%, непродовольственные товары – на 3,8%, услуги – на 3%.

Туризм из воздуха



фото: © Flickr / Joao Carlos Medau

Аэропорт "Петрозаводск" планирует развивать новое направление – авиатуризм, первые рейсы ожидаются весной. Как сообщается на сайте предприятия, руководством аэропорта совместно с компанией из Санкт-Петербурга "Центр поддержки и популяризации малой авиации в Северо-Западном регионе "АвиаДом" и турфирмами разработано направление уникального туристического продукта "Авиационный туризм". Результатом совместной работы стало соглашение о сотрудничестве в области организации и развития авиатуризма.

Два миллиарда – в Карелию



фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

А вот еще одна новость, касающаяся сферу туризма - АФК "Система" планирует вложить 2 млрд рублей в развитие этой отрасли в нашей республике. Компания намерена принять участие в создании туристического кластера в Карелии: вместе с партнерами она планирует инвестировать в строительство отелей на территории республики.

Сумму запланированных инвестиций он не назвал. Но в ближайшие два года корпорация и партнеры вложат в проекты в этом регионе около 2 млрд рублей.

Прорыва не обещают



фото: Валерий Поташов

Стратегия социально-экономического развития Карелии на период до 2030 года не производит впечатления действительно прорывного документа.

29 декабря 2018 года Артур Парфенчиков подписал распоряжение правительства Республики Карелия, которым была утверждена Стратегия социально-экономического развития региона на период до 2030 года.

Вне сомнений, Стратегия социально-экономического развития – наиважнейший документ стратегического планирования субъекта федерации, определяющий миссию, приоритетные направления, стратегические цели, основные задачи и ключевые мероприятия долгосрочного развития региона. Реализация Стратегии осуществляется путем разработки плана мероприятий, а положения Стратегии детализируются в региональных государственных программах.

Несколько удивляет, что обсуждение и редактирование Стратегии проходило кулуарно, без привлечения представителей экспертных сообществ. По имеющейся у автора информации, разработчиком Стратегии выступил коллектив исследователей из московского кампуса РАНХиГС. Взгляд со стороны чувствуется во многих положениях Стратегии. Это неплохо работает в части критической оценки текущего уровня социально-экономического развития Карелии. Но этого явно недостаточно в тех случаях, когда дело касается выхода за пределы сложившихся тенденций и паттернов.