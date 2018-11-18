ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Повышение зарплаты Парфенчикову, смерть ребенка на дороге и День республики без даты

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Подводя итоги минувшей недели, вспомним резонансное ДТП, предшествующее наступлению рабочих дней.

Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера

С наступлением темного времени года в Карелии, в условиях плохой освещенности на дорогах одно за другим происходят ДТП, в которых люди гибнут или получают увечья.

Так, 9 ноября в 19.15 на объездной дороге, в районе поселка Матросы автомобиль "ВАЗ-2115" сбил 60-летнего мужчину, двигавшегося вдоль дороги. Водитель проезжавшей следом иномарки Ford Focus не заметил сбитого пешехода и совершил повторный наезд.

В результате происшествия пенсионер получил смертельные травмы, от которых скончался до приезда скорой помощи.

Под Петрозаводском насмерть сбили ребенка

Спустя несколько дней вновь смертельная авария. На этот раз под колеса автомобиля оборвалась жизнь ребенка.

В деревне Вилга 13 ноября около 20.50 30-летний водитель, управляя автомобилем "ГАЗель", сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия школьница получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте ДТП.

Должностные лица правительства Карелии еще месяц назад знали об угрозе обрушения кровли в детском саду на Ленинградской

Набирает обороты скандал с закрытием детского сада на ул.Ленинградской, 6б.

В распоряжении "Столицы на Онего" оказались документы, на основании которых 6 ноября было принято решение о закрытии детского сада № 53 на улице Ленинградской в Петрозаводске. Это датированный 4 октября 2018 года Акт проверки эффективного и целевого расходования бюджетных средств при приобретении и реконструкции здания, которую провели ревизоры Министерства финансов Карелии; а также экспертиза ООО "ЗИНХАР", в которой содержался вывод о перегрузке несущей конструкции и угрозе обрушения кровли. Получается, что должностные лица карельского правительства еще месяц назад знали о том, что детям и взрослым в этом здании угрожает опасность. Однако, как видно из хронологии событий, никаких мер не предпринимали и не поставили в известность нового собственника.

Оказалось, что администрация Петрозаводска, которой республиканские власти в марте этого года передали реконструированное здание, о выводах экспертов узнала случайно.

Прокуратура уже начала проверку по факту закрытия недавно реконструированного детского сада. Подробнее о ситуации читайте здесь.

Зарплата Парфенчикова вырастет до 4,4 млн рублей

Новость о повышении зарплаты Парфенчикову вызвала бурные обсуждения в соцсети.

Стало известно, что в 2019 году зарплаты главы Карелии и спикера парламента существенно увеличатся: денежные выплаты Артуру Парфенчикову увеличатся до 4,4 млн рублей, а Элиссану Шандаловичу – до 3,9 млн рублей.

Дату празднования Дня Карелии в 2019 году перенесли почти на три месяца

Почему День Карелии стал праздником без даты? Этот вопрос заинтересовал многих жителей республики.

Дело в том, что в следующем году День республики будет отмечаться не 8 июня, а 24 августа. Перенос даты празднования связан с необходимостью проведения масштабной подготовки, объяснили в пресс-службе главы Карелии.

Напомним, что в этом году День республики также отмечали не в назначенную дату, а с месячным опозданием. В Беломорске День республики-2018 отметили 7 июля, объяснив перенос изменчивостью погоды.

Медвежьегорский молокозавод пустят с молотка

После неудачных попыток реализовать производственные помещения, оборудование, технику и арендованные сельхозугодья Медвежьегорского молокозавода на аукционе конкурсный управляющий предприятия Федор Шпет выставил это имущество на торги посредством публичного предложения. Обанкротившийся молокозавод разбит на лоты, самый дорогой из них – это производственные и административные здания с технологическими линиями и торговыми знаками, которые оценены в 58 миллионов рублей. Однако по условиям торгов каждый шестой день стоимость этого имущества будет снижаться на 5%, пока не достигнет минимальной цены предложения, которая составляет 1% от начальной, т.е. 580 тысяч рублей.

Напомним, Медвежьегорский молокозавод был признан банкротом в августе 2017 года. Минувшим летом Арбитражный суд Карелии продлил срок конкурсного производства на предприятии до февраля следующего года. В настоящее время производственное оборудование разорившегося завода находится в аренде ООО "Молзавод "Медвежка", которое принадлежит компании из Санкт-Петербурга "Сила Инвеста". По всей видимости, питерский бизнес и выкупит с дисконтом имущество карельского предприятия, которое так и не дожило до своего 60-летия.

Примечательно, что Олонецкий молочный комбинат отказался участвовать в аукционах, посчитав, что эти торги проводились под конкретного покупателя. Ни компания "Сила Инвеста", ни фирма "Молзавод "Медвежка" в них до сих пор не заявлялись. Средства от продажи имущества Медвежьегорского молокозавода предполагается направить на погашение долгов банкрота перед его работниками.

В "Карелавтотрансе" вновь сменилось руководство

За пять лет, с 2013 года, у руля транспортного предприятия успели постоять 7 руководителей: Николай Кокшаров, Игорь Опуховский, Вадим Сухарев, Эльвира Каштанова, Олег Воронин, Андрей Алексеев, Андрей Хабибулин.

И сегодня вместо Андрея Хабибулина государственное предприятие "Карелавтотранс" вновь возглавит Игорь Опуховский, который возглавлял "Карелавтотранс" в 2013 году.