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Новости. Общество
19:00, 13 Января 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Рождество, за что Алиханова снова отправили в колонию и премии учителям Петрозаводска

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Рождество в Карелии


фото: Николай Смирнов.

Эта рабочая неделя оказалась довольно короткой. И началась она с празднования Рождества.

Драка с пьяным колоритом

Во вторник, последний день новогодних каникул, всплыл неприятный инцидент. Неизвестные в Петрозаводске напали на охранника ДК "Машиностроитель". Случилось это еще 4 января. Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения. В помещение ДК, недалеко от входа в клуб "Ели-Пели", ворвалась группа лиц. Они тут же набросились на одного из охранников, который стоял около кассы.

За что Алиханова снова отправили в колонию

Мы получили на руки и подробно проанализировали постановление Президиума Верховного суда РФ от 28 декабря 2018 года, по которому судьи отменили собственное решение об оправдании Девлета Алиханова.

Совершенно жуткая история, которая произошла с Алихановым, не знает аналогов в нашей стране. Чтобы человека сначала четыре года незаконно держали за решеткой, потом решением высшего судебного органа государства полностью оправдали и выпустили на свободу, а спустя три недели тем же составом судей отменили оправдание и вновь посадили, - такого публичного позора для судебной системы России никто и никогда не устраивал. 

Премии учителям: скандалы и примирения


фото: i.pinimg.com

Неожиданное продолжение получила история со стимулирующими выплатами учителям Петрозаводска. После праздников выяснилось, что учителям до сих пор не выплатили декабрьскую премию Педагоги петрозаводских школ заявили, что им не только до сих пор не выплатили обещанные деньги, но, возможно, и не выплатят. Однако история эта завершилась благополучно.

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