ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Валентина Пивненко о мате, миллионы евро для Карелии и задержание банды спортсменов

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает читателям подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

"Если тебя матерят публично, это оскорбительно для любого человека"

Валентина Пивненко вместе с Дмитрием Макеевым впервые дали в суде показания по делу о политической ненависти. Депутат Госдумы и бывший народный избранник ответили на вопросы о геях, нецензурной брани и политической ненависти.

"Там были написаны матерные слова, касающейся моей фамилии. Каждый человек получает свойственные его фамилии прозвища. Одно из прозвищ, допустим в мой адрес, - это Пивня. Я это слышала. Фамилия у меня по мужу - Пивненко, хотя в девичестве я Васильева. Других фамилий, аналогичных моей, среди участников выборной компании 2016 года не было", - рассказала в суде депутат Госдумы.

Четыре года "строгача" для Косарева

На этой неделе также состоялись прения сторон в уголовном процессе по обвинению экс-председателя госкомитета по управлению имуществом Карелии Дениса Косарева в получении взяток. Суд от прессы закрыли. Но как стало известно, прокуратура в прениях попросила приговорить Косарева к 4 годам колонии строгого режима и 5 млн рублей штрафа. Приговор огласят 24 сентября.

Платформа не для "Ласточки"

На железнодорожном вокзале Петрозаводска в начале сентября завершилось строительство новой пассажирской платформы. Однако даже после реконструкции платформа чуть ниже, чем тот же поезд "Ласточка". Железнодорожники объясняют, что платформа – нормальная, просто "Ласточка" высокая.

Кажется, озолотимся

Европейская комиссия программы приграничного сотрудничества Россия-ЕС одобрила проекты Карелии, которые получат совместное финансирование. Общий бюджет проектов – 43 млн евро. Из них на реконструкцию международного автомобильного пункта пропуска "Вяртсиля" и ремонт водоочистных сооружений и реконструкцию водозабора в Сортавале выделят 8 млн евро.

Защита от блогеров

Неожиданным скандалом обернулись события вокруг дела Юрия Дмитриева. Причиной тому стал визит блогера Алексея Трунова к приемной дочери историка и ее бабушке. Визит наделал много шума в СМИ. Так что даже уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев попросил следственный комитет защитить девочку от посторонних лиц.

Признавший вину в гибели детей на Сямозере попросил "освободить" его от преследований по одной из статей

Петрозаводский суд снял с подсудимого по делу о гибели детей на Сямозере уголовную ответственность по одной из статей. Бывший координатор лагеря Вадим Виноградов заявил ходатайство об освобождении его от статьи "оставление в опасности". Суд ходатайство удовлетворил.

Спортсмены или разбойники?

Полиция опубликовала оперативные кадры задержания группы спортсменов, устроивших жестокое избиение мужчины в одном из дворов Петрозаводска. В Петрозаводске задержаны мужчины, которых подозревают в избиении петрозаводчанина, нанесении повреждений его автомобилю и оскорблении полицейских. Пострадавший получил травмы, его автомобиль нуждается в дорогостоящем ремонте.

Одним из предполагаемых участников избиения является титулованный спортсмен Джахангир Кадашев. Он был задержан бойцами СОБРа в спортивном клубе Arena в Петрозаводске. По одной из версий, именно он избивал пострадавшего.

Долой пенсионную реформу!

В Петрозаводске участники митинга КПРФ против так называемой "пенсионной реформы" выразили недоверие российским властям и потребовали отозвать законопроект о повышении пенсионного возраста.

Митинг прошел в гайд-парке в устье реки Лососинка на набережной Онежского озера, так как власти республики и города отказали карельскому отделению КПРФ в проведении акции протеста на других площадках. Впервые территория, где проводился митинг, был оцеплена двойным ограждением. Полицейские пропустили внутрь 100 человек, потом закрыли ворота, и остальным участникам пришлось стоять снаружи.