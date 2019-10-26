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Новости. Общество
19:00, 26 Октября 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Храм на набережной, убийство спецназовца и нападение медведя

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Спецназовец из Карелии убит в Нальчике


МВД карелии

18 октября в филиале Краснодарского университета МВД России в Нальчике подрались двое слушателей.
Конфликт произошел вечером, двое слушателей института подрались, их развели, но потом драка продолжилась, и когда их разняли, полицейский из Карелии был мертв.
По информации СМИ, погибший служил в отряде спецназначения "Гром" МВД Карелии, а нанесший ему смертельный удар - в ППС имени А.Кадырова МВД Чечни.
По факту гибели спецназовца возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.
У погибшего Александра Флегонтова осталось двое маленьких детей.

На набережной Петрозаводска решили построить храм


Администрация Петрозаводска

На Онежской набережной в Петрозаводске планируют построить храм в честь всех карельских святых. Петрозаводская и Карельская епархия уже начала его проектирование.
"Этот храм, расположенный на набережной Онежского озера, будет достойным подарком к 100-летию Республики Карелия для жителей города. Внутри храма планируется поместить мраморные доски (как в Храме Христа Спасителя в Москве) с именами выдающихся деятелей Карелии", - отметили в пресс-службе епархии.

Медведь напал на дрессировщика во время циркового представления в Олонце

Во время представления цирка-шапито "Аншлаг"в Олонце медведь вышел из-под контроля и напал на дрессировщика. Артист не пострадал, но зрители были напуганы. Администрация цирка исключила номер с медведем из программы. Цирк прервал гастроли по городам Карелии и уехал.
Следком Карелии проводит проверку по факту случившегося, а дрессировщик ищет место, куда пристроить старого медведя, вышедшего в тираж.

Школу-сарай в Карелии показали всей стране (ВИДЕО)

О школе в поселке Деревянка Прионежского района Карелии, которая попала в "Народный реестр опасных школ" проекта ОНФ, рассказали в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.
В двух видеороликах зрителям показали деревянные школы в Деревянке и Суоярви. Местные жители рассказали корреспондентам федерального канала о том, что их дети подвергаются риску, учась в школах-сараях.

Зима в Карелии начнется в конце октября


Столица на Онего

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, когда в Карелию придет похолодание и снег.

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