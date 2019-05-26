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Новости. Общество
19:00, 26 Мая 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Новый флаг Петрозаводска, кукиш для власти и выкуп аварийного жилья

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Два раза в одну реку


фото: Пресс-служба рескома профсоюза работников ГУ и ОО РФ

В понедельник уполномоченный по правам человека Александр Шарапов выдвинет свою кандидатуру на должность повторно.

"Да, думаю выдвигаться. С 19 мая кандидаты могут подавать документы", - сказал Шарапов.

По словам омбудсмена, срок его полномочий истекает 19 июня.

Близится время тазиков


фото: © Александр Алпаткин/ТАСС

В этом году плановое отключение горячего водоснабжения в большинстве районов Петрозаводска запланировано со второй половины июня, однако на Ключевой оно начнется уже 28 мая и продлится до 11 июня. Так, с 18 июня по 2 июля горячее водоснабжение приостановят в микрорайонах Соломенное, Пески, Птицефабрика. Горячую воду в домах Петрозаводска отключат на 14 дней.

Новый следователь


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Карельское управление следственного комитета возглавил руководитель приморского отдела

Швец родился 21 октября 1977 года в Иркутске. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Работал в УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в органах прокуратуры города на Неве.

Последние годы является руководителем следственного отдела по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

У Петрозаводска появится новый флаг


фото: petrosovet.info

В администрации карельской столицы состоялось заседание рабочей группы по утверждению нового образца флага города Петрозаводска.

В настоящее время флаг карельской столицы, разработанный и принятый 1 марта 2001 года, не включен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Как будут выкупать аварийное жилье в Карелии?


фото:

Минстрой Карелии разъяснил, какие варианты улучшения жилищных условий будут предлагаться жильцам аварийных домов, согласно новой программе расселения.

Региональная адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы подразумевает несколько способов переселения граждан. К ним относятся строительство домов для переселенцев, приобретение жилых помещений на вторичном рынке, покупка жилья у компаний в строящихся и уже построенных домах. Кроме того, в соответствии с Жилищным кодексом предусмотрена также выплата возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения.

Ограничения при выборе вариантов улучшения условий проживания накладываются только лишь на граждан, проживающих в муниципальном жилье и не являющихся собственниками квартир. В их случае муниципальная "аварийка" может быть обменена только на аналогичное благополучное помещение в тех же рамках договора соцнайма.

Шиш для власти


фото: Валерий Поташов

Глава муниципалитета Карелии отправил районным властям кукиш

Так руководитель Кедрозерского сельского поселения Анатолий Папченков отреагировал на предложение карельских чиновников об упразднении населенных пунктов.

По словам главы, его возмутило письмо исполняющего обязанности министра экономического развития и промышленности Карелии Дмитрия Кислова, которое было разослано в районы республики. Высокопоставленный карельский чиновник попросил районные власти предоставить предложения по перечню населенных пунктов, которые "целесообразно упразднить в целях оптимизации расходов бюджетной сферы".

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