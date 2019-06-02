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Новости. Общество
19:00, 02 Июня 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Новый прокурор Петрозаводска, дело поджигателя церкви и бессилье властей перед "Невским Пассажем"

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

КРУГОМ ГРЯЗЬ И МУСОР


фото: Радио Свобода

Горожане прислали за несколько дней более 200 жалоб на несвоевременный вывоз мусора.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник направила в адрес директора компании-регионального оператора ООО "Автоспецтранс" обращение с требованием очистить город.

"ДАЙ МИЛЛИОН!"


фото: Столица на Онего

В Карелии заключенный хочет отсудить миллион у Минфина и УФСИН, чтобы отдать деньги на благотворительность.

Петрозаводский городской суд рассматривает иск находящегося в заключении гражданина, который требует возмещения морального вреда за незаконный выговор.

Во вторник в Петрозаводском суде состоялось заседание по иску Дмитрия Голованова к начальнику СИЗО-1 УФСИН России по Карелии Олегу Тарасову, начальнику УФСИН России по республике Карелия Александру Тереху и министерству финансов страны в лице управления федерального казначейства.

Голованов добивается взыскания компенсации морального вреда. Дело рассматривает судья Олег Цепляев.

ДЕЛО ПОДЖИГАТЕЛЯ


фото: Профиль в VK.COM

Уголовное дело сжегшего Успенскую церковь подростка поступило в суд

Кондопожский городской суд в июне определится с датой рассмотрения уголовного дела по обвинению 16-летнего подростка в уничтожении Успенской церкви. Об этом "Столице на Онего" рассказал представитель суда. По его словам, дата пока не определена и будет известна не раньше 14 июня. Также не решен вопрос, открытым или закрытым будет процесс.

ЗАКОНЫ СИЗО


фото: Сергей Маркелов / 7х7

Сокамерники угрожали "опустить" Дмитриева в СИЗО Петрозаводска, заявил адвокат

Адвокат лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева заявил о давлении на подзащитного в СИЗО.

Главу карельского отделения "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, принуждали угрозами в СИЗО Петрозаводска написать явку с повинной. Об этом сообщил его адвокат Виктор Ануфриев на вечере в поддержку краеведа.

По словам адвоката, давление со стороны сокамерников продолжалось четыре дня, но после ультиматума, поставленного арестантом руководству изолятора, он был переведен в другую камеру.

БЕССИЛЬЕ ВЛАСТИ

В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж". Судебные приставы обратились в суд Петрозаводска с целью отменить исполнительное производство по делу о сносе пристройки к "Невскому пассажу". Исполнительное производство находится в Москве, в управлении по особо важным исполнительным производствам.

Приставы из федерального Управления службы судебных приставов обратились в Петрозаводский суд с целью отменить исполнительное производство по сносу скандальной пристройки.

КТО НА НОВЕНЬКОГО?


фото: Сайт прокуратуры Карелии

Назначен новый прокурор Петрозаводска. Им стал экс-прокурор Кондопожского района Артур Фрейман, сообщили в прокуратуре Карелии.

ТОПОНИМИЧЕСКАЯ ЧЕХАРДА


фото:

Глава Петрозаводска заявила, что решение о переименовании улицы Энгельса может быть пересмотрено. Ирина Мирошник встретилась с представителем горожан, выступающих за возвращение Петербургской улице прежнего названия.

Мирошник не исключила возможности возвращения прежнего названия части бывшей улицы Энгельса, которая в конце прошло года была переименована в улицу Петербургскую. Как сообщили в администрации карельской столицы, эта тема обсуждалась сегодня на встрече Ирины Мирошник с Тамарой Ольхиной, представителем жильцов одного из домов на бывшей улице Энгельса, которые выступили против ее переименования.

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