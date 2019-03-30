Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:00, 30 Марта 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Оправдание терроризма, Дом офицеров для РПЦ и новое имя аэропорта

Загрузка...

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Дом офицеров для церкви


фото: @ Наталья Мешкова / gazeta-licey.ru

В Карелии представители РПЦ заявили, что здание нынешнего Дома офицеров век назад было изъято у церкви, и по закону должно быть возвращено обратно. Представители Карельской митрополии заявили, что государство должно вернуть церкви изъятый у нее объект – здание бывшего архиерейского дома, ныне известное как гарнизонный Дом офицеров на улице Гоголя в Петрозаводске.

Уголовная статья за мнение


фото: © Fotolia / kieferpix

Управление ФСБ по Карелии возбудило уголовное дело в отношении жительницы Медвежьегорска за комментарии в социальных сетях.

"Следственным отделением УФСБ по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России в отношении жительницы Медвежьегорска, которая в ноябре 2018 года разместила в общем доступе одной из социальных сетей материалы, содержащие публичное оправдание терроризма", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что преступное деяние было задокументировано сотрудниками ФСБ и центра по противодействию экстремизму МВД Карелии в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, осуществляющих, с использованием сети Интернет, публичное оправдание терроризма.

Еще не конец истории


фото:

Прокуратура Республики Карелия направила в суд апелляционное представление на приговор Петрозаводского городского суда по уголовному делу о гибели 14 детей в 2016 году на озере Сямозеро, сообщается на сайте ведомства.

Приговором Петрозаводского городского суда от 18 марта директор ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елена Решетова и координатор детского оздоровительного лагеря Вадим Виноградов признаны виновными по статье: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, и приговорены к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Монастырь для подростков


фото: правительство Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил, куда отправлять трудных подростков летом, среди вариантов – монастыри. О таких инициативах Парфенчиков рассказал в четверг на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике.

Новое имя для аэропорта


фото:

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переименовании трёх российских аэропортов. Изменения коснулись аэропортов в Красноярском крае, Ингушетии и Республике Карелия в соответствии с федеральным законом "О наименовании географических объектов"

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
28.03.2019, 20:20
Похудевшая звезда Comedy Woman показала растяжку
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД
23.03.2019, 14:46
ФОТО и ВИДЕО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти

Аналитика

29.03.2019 11:41
Капитал
Клиника у храма
В Петрозаводске 27 марта состоялось событие российского масштаба – на улице Варламова был заложен первый камень в основание строительства детской офтальмологической клиники.
"Амкодор" приступил к строительству завода в Петрозаводске
28.03.2019 14:24
Что изменится в Петрозаводске после решений городских депутатов 2
28.03.2019 10:30
Ямочный ремонт-2019 1
28.03.2019 09:36
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде 3
25.03.2019 14:18
Вся аналитика

Чтиво

29.03.2019 10:00
Без политики
"Просто сжимается сердце"
Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.
"ТехРент" закрывает зимний сезон
28.03.2019 15:19
"Я думала, будет хуже" 5
28.03.2019 12:33
Владимир Тарачев: "Надежность электросетей – наша важнейшая задача" 1
28.03.2019 12:01
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым
29.03.2019 16:21
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»