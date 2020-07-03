ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТМЕНА САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПРИЕЗЖИХ, НИЗКАЯ ЯВКА НА ГОЛОСОВАНИИ И ОТСТАВКА МЭРА СОРТАВАЛЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Глава Карелии отменил режим самоизоляции для приезжих

Во время прямой линии 30 июня Артур Парфенчиков заявил об отмене режима самоизоляции для приезжающих в республику.

Но те, кто прибыл из-за рубежа, все-таки должны соблюдать режим самоизоляции. А также будут действовать меры контроля для лиц, прибывших в Карелию со служебными командировками. Им при въезде необходимо предоставить анализ на COVID-19.

ЦИК Карелии объявил предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции в республике

По результату обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Республики Карелия явка составила 46,07%. За одобрение изменений в Конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против - 28,58%, сообщили в ЦИК республики.

Избранного главу Сортавалы "удалили в отставку" (ВИДЕО)

Руководитель муниципального образования Сергей Крупин не позволил депутату горсовета Олегу Белову, назначенному временно исполняющим обязанности главы города, занять свой кабинет.

Но Крупин не сдавался, и произошла потасовка.

Коронавирус не отступает

Семь человек с диагнозом коронавирус умерли в Карелии

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 3 июля составило 1451. Всего выздоровели – 687.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 778 пациентов, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

ЧП

Годовалый малыш выпал из окна 5 этажа в Петрозаводске – врачи борются за его жизнь

Инцидент произошел 1 июля около 20.00 на улице Чернышевского.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту падения годовалого ребенка с пятого этажа.

Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал

На озере в Лососинном утонул 64-летний мужчина.