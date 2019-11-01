ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОЖАР В ШКОЛЕ, СРЫВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, НОВЫЕ ИСКИ ПО "СЯМОЗЕРСКОМУ ДЕЛУ"

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

В поселке Карелии полностью сгорела школа



Фото из группы ЛУУСАЛМИ-МОЯ МАЛАЯ РОДИНА (vk.com/club18625908)

В поселке Луусалми Калевальского района Карелии на глазах у жителей полностью сгорело здание школы и детского сада. Возможно, его можно было бы спасти, если бы в поселке была пожарная машина. Однако пожар удалось ликвидировать только через два с половиной часа, поскольку ближайшие пожарные оказались в 90 км. от школы.

Последний раз проверка одноэтажного деревянного здания школы постройки 1969 года была проведена в августе этого года, замечаний не было.

Министерство образования рассматривает варианты, где и как теперь учить школьников из Луусалми, - от индивидуальных планов обучения, до обучения детей в других учебных заведениях республики с проживанием их в интернатах.

Новые иски по "сямозерскому делу"



фото: gubdaily.ru, Flashnord.com

Сумма исков потерпевших по делу о гибели детей в "Парк-отеле "Сямозеро" к экс-главе карельского управления Роспотребнадзора Анатолию Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмиле Котович превысила 80 млн рублей. Эти деньги родители погибших в Карелии детей намерены взыскать с фигурантов дела в качестве компенсации морального вреда. Потерпевшие заявили соответствующие гражданские иски.

Родители детей, погибших во время водного похода в Сямозеро, заявили об ухудшении здоровья, вынужденном лечении антидепрессантами и распаде семей. Причиной этих обстоятельств они видят трагедию на Сямозеро, которую, с их точки зрения, могли не допустить представители Роспотребнадзора, если бы профессионально выполняли свои функции по контролю за состоянием детских лагерей.

Отмена результатов голосования по благоустройству



фото: https://visitkalevala.ru

В течение недели у всех жителей Петрозаводска была возможность высказать мнение, какую общественную территорию необходимо благоустроить в 2020 году по программе "Формирование комфортной городской среды". Однако при проведении рейтингового голосования произошло вмешательство в работу сайта. После взлома администрация города приняла решение об отмене полученных результатов.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2020 году будет проведено повторно в ноябре на сторонней, более защищенной площадке. Горожанам будет представлен тот же перечень из 39 парков и скверов.

Гибель рыбаков

За неделю на озерах Карелии погибли несколько человек.



фото: Питкярантский инспекторский участок ГИМС

По предварительным данным 49-летний и 57-летний жители Медвежьегорского района, 39-летний житель Сегежи отправились на рыбалку в Онежское озеро в Медвежьегорском районе. В этот же день пустая лодка была обнаружена в акватории Онежского озера. В акватории озера было обнаружено тело 49-летнего мужчины. На утонувшем мужчине спасательного жилета не было.

В среду, 29 октября, в ходе поисковых мероприятий в районе полуострова Сиговец в акватории озера Выгозеро обнаружены тела 45-, 46- и 49-летнего жителей Сегежи.

Рядом обнаружена затопленная лодка марки "Сарепта"саре, выполненная из сплава дюралюминия, с подвесным мотором марки Tohatsu. По версии следствия, мужчины утонули в результате несчастного случая при плохих погодных условиях, сопровождавшихся сильным ветром и большой волной на воде.

Допрос свидетелей по делу "петрозаводского маньяка"



фото: Столица на Онего

В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Антона Ипатова. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек.

В четверг, 31 октября, суд вновь заслушал показания возлюбленной подсудимого Алены. Она выступила в качестве свидетеля защиты. Девушка призналась, что продолжает общение с подсудимым после его ареста. Свидетель рассказала о чертах характера Ипатова, отметив, что фигурант уголовного дела сильно менялся под воздействием спиртного. Алена указала, что Антон Ипатов, у которого есть собственный ребенок, хорошо ладил с ее ребенком.

"Хорошо относился. И я спокойно его оставляла, когда уходила на работу. Играли на улице, на санках катались, дома какие-то книжки читали, в игрушки играли", - пояснила свидетельница.

Свои отношения с Ипатовым на данный момент свидетель назвала "доверительными, хорошими". Она пояснила суду, что возобновила отношения с подсудимым.