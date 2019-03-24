ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Приговор по Сямозеру, ленивая Карелия и кто ответит за оскорбление власти в республике?

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

За смерть детей на Сямозере ответят только руководители лагеря



фото: Столица на Онего

Петрозаводский городской суд оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере.

Трагедия на Сямозере произошла почти 2,5 года назад, когда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Судебное разбирательство длилось с апреля 2018 года. В понедельник 18 марта 2019-го судья Александр Смирнов огласил решение по уголовному делу.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности.

Два раздавленных авто



фото: ГИБДД Карелии

На этой неделе произошли два жутких ДТП, в которых грузовики раздавили легковые автомобили. Одна из таких аварий закончилась трагически для одного из водителей. Так, в понедельник стало известно, что в Муезерском районе водитель УАЗа погиб под грузовиком с песком.

А в четверг на "Карельском окатыше" в Костомукше самосвал раздавил Ford (https://stolicaonego.ru/news/samosval-razdavil-avtomobil-na-severe-karelii/). Тут, к счастью обошлось без жертв.

Всем молчать!



фото: Столица на Онего

Президент России Владимир Путин подписал 18 марта федеральный закон, который предусматривает блокировку сетевых материалов, выражающих в неприличной форме "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Одновременно с этим глава государства утвердил закон, который определяет наказание за размещение таких материалов.

Руководитель Юридической службы по защите прав журналистов и блогеров Карелии Елена Пальцева прокомментировала законы об ответственности за "явное неуважение к власти и обществу", выраженное в "неприличной форме".

– Действие этих законов распространяется на всех пользователей сети, вне зависимости от их профессионального статуса. Под ответственность попадают и статья в онлайн-издании, и комментарий читателя этого издания, и посты обычных граждан в социальных сетях, потому что социальные сети тоже являются Интернет-ресурсом, сказала Елена Пальцева.

Работать не заставишь



фото: © Артем Геодакян/ТАСС, архив

Карелия вошла в тройку лидеров самых "ленивых" регионов России. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, меньше всего рабочая неделя длится в Республике Алтай, там она в среднем занимает 32,9 часов.

На втором месте среди самых "ленивых" регионов находится Карелия (33,4), а замыкает тройку лидеров Республика Коми (34,1).

Нашла коса на камень



фото: Валерий Поташов

Ветераны предложили установить в Петрозаводске стелу "Город воинской славы" на месте памятника Кирову.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник сама не ожидала, как далеко зайдет обсуждение места установки памятной стелы "Город воинской славы" на встрече сити-менеджера с представителями ветеранских и патриотических организаций, которая прошла 21 марта в городской администрации. Мирошник собрала ветеранов, чтобы выслушать их предложения по выбору площадки для стелы, но пришедшие на встречу пожилые общественники захотели перенести памятник Кирову с главной площади города и даже переименовать саму площадь.

По словам главы Петрозаводска, городская администрация намерена вынести вопрос о выборе места установки стелы на общественные слушания, которые предполагается провести до 30 апреля. До этого времени муниципальные чиновники планируют встретиться с представителями городской общественности – ветеранами, педагогами и молодежью, чтобы собрать "банк предложений" по размещению памятного знака, обсудить их с архитектурным сообществом и вынести на слушания. Однако самая первая встреча – с ветеранскими и патриотическими организациями – показала, что общественная дискуссия не будет легкой.

Закон чуть-чуть не такой



фото: Николай Смирнов /

Закон о митингах в Карелии противоречит федеральному законодательству, заявили эксперты.

Аналитики правозащитного проекта "ОВД-Инфо" изучили законодательство, которое регламентирует проведение одиночных пикетов. Выяснилось, что ряд региональных нормативных актов не соответствует федеральному закону "О митингах".

Речь идет о Калининградской, Калужской, Оренбургской, Сахалинской, Тверской областях, Камчатском и Приморском краях, НАО и ЯНАО, а также Адыгее, Бурятии и Карелии.