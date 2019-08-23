ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Радиация в Карелии, дело "петрозаводского маньяка" и венецианская штукатурка для правительства республики

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустит

СПАСЕНИЕ ВАРВАРИНСКОЙ ЦЕРКВИ



фото: Варварьинская церковь/фото Валерия Поташова

Варваринскую церковь - памятник деревянного зодчества XVII века, превращающийся в дрова в Заонежье, перевезут в Петрозаводск, заявили в Минкультуры РФ.

Ранее журналист "Столицы на Онего" побывал в деревне Типиницы Медвежьегорского района и увидел, как памятник деревянного зодчества XVII века – Варварьинская церковь гниет, брошенная реставраторами.

Еще в 2015 году по решению министерства культуры России памятник был разобран на бревна и перевезен из нежилой деревни Яндомозеро в Типиницы – для обеспечения большей сохранности после реставрации, на которую федеральные власти выделили свыше 34 миллионов рублей.

Однако с тех пор на объекте сменились два подрядчика – фирмы "Эшель" и "ПГС II", а уникальный деревянный памятник, по словам местных жителей, превращается в груду дров.

ДЕЛО ИЗУВЕРА

В Карелии будут судить пенсионера, изнасиловавшего и убившего 12-летнюю девочку.

В сентябре 2018 года обвиняемый в поселке Рабочеостровск Кемского района напал на 12-летнюю школьницу и убил ее. На этой неделе следователи объявили о завершении расследование и о передаче уголовного дела в суд.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, НО ИХ НЕ ХВАТАЕТ



фото: © "Россия-1", © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России дал поручение проработать вопрос строительства в Петрозаводске комплекса "Карелия-арена" за счет федеральных средств.

Как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей официальной странице "ВКонтакте", для строительства спортивно-концертного комплекса "Карелия-Арена" предполагались частные инвестиции – 1 миллиард рублей. Но этих средств оказалось недостаточно. Нужно, оказывается, 4 миллиарда.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ



фото: ТАСС / Артем Геодакян

Фонд "Здоровье" опубликовал статистику по числу госпитализаций и внутрибольничной летальности в России. Карелия оказалась среди лидеров по смертности в больницах.

В целом в России на 5,56% (с 1,8% до 1,9%) выросла внутрибольничная летальность - отношение общего числа умерших в больнице к общему числу больных, выбывших из медучреждения за тот же период. Это очень важный статистический показатель, который используется для оценки системы здравоохранения.

ДЕЛО "ПЕТРОЗАВОДСКОГО МАНЬЯКА" ОТПРАВЛЯЮТ В СУД

Заместитель прокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Антона Ипатова, обвиняемого в убийстве двух девушек, сообщает прокуратура республики.

Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года Ипатов в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте.

ГРОЗЯТ ЛИ КАРЕЛИИ ПОСЛЕДСТВИЯ ЯДЕРНОЙ АВАРИИ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ?



фото: © АО "ТВ Центр", © Ирина Кудряшова / vk.com/id48386155

Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?

Восьмого августа на военном полигоне в окрестностях села Ненокса Архангельской области произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек – пять сотрудников госкорпорации "Росатом" и два министерства обороны РФ. В тот же день автоматизированная система контроля радиационной и метеорологической обстановки зафиксировала повышение радиационного фона в городе Северодвинске, расположенном в 40 километрах от полигона. Российские власти и государственные телеканалы постарались не привлекать к трагедии на Белом море излишнего внимания, но это лишь способствовало появлению самых разных версий случившегося.

А недавно жители Кемского района обнаружили увядание растительности и отсутствие птиц на островах Белого моря. Эти природные явления люди связывают с последствиями взрыва в Архангельской области. Власти отрицают факт радиационной угрозы.

КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ



фото: Карты Google

Фойе здания правительства Карелии отделают венецианской штукатуркой за 6,8 млн рублей. На сайте госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика для выполнения работ по ремонту вестибюля и холлов административного здания на проспекте Ленина,19 в Петрозаводске.

Госзаказчиком работ выступает управление делами правительства республики Карелия.

Максимальная цена контракта на выполнение работ по ремонту вестибюля и холлов в здании на проспекте Ленина, 19 в карельской столице составляет 6 млн 897 тыс. рублей. Источник финансирования - бюджет Карелии.