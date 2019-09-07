ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Спасение ребенка, провал ФЦП и рухнувшая переправа

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ЗИМА БЛИЗКО

Власти Суоярвского района Карелии ввели в городе режим повышенной готовности на случай ЧС из-за ненадлежащей подготовки к зиме местной котельной.

Соответствующее постановление №576 подписал глава районной администрации Роман Петров.

Как пояснили "Столице на Онего" в районной администрации, котельная стоит разобранная и не готова к зиме.

ПОДПИСАЛИ, НЕ ГЛЯДЯ?



фото: Столица на Онего

Власти Карелии заключили контракты на 878 млн руб с фирмой из реестра недобросовестных поставщиков.

Депутат Заксобрания РК, лидер регионального отделения КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру республики и управление антимонопольной службы с просьбой проверить контракты правительства Карелии на 878 млн рублей, заключенные без аукционов.

Соответствующее обращение Ульянова во вторник, 3 сентября отправлено в каждое из ведомств. В обращении указывается, что управление капитального строительства Карелии заключило семь контрактов с ФГУП "Управление строительства по Центральному федеральному округу Федеральной службы исполнения наказаний" (ИНН 7721629180) на 878 миллионов рублей.

НОВЫЕ ПОБОРЫ



фото: Столица на Онего

Правительство Карелии направило в республиканский парламент законопроект о внесении изменений в налоговые ставки, предусматривающие увеличение ставки транспортного налога для мотоциклов.

Законопроект предусматривает увеличение ставки транспортного налога для мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя свыше 35 лошадиных сил (свыше 25,74 кВт) с 30 рублей за л.с. до максимально допустимой в соответствии с Налоговым кодексом РФ – 50 рублей за л.с.

"Дополнительные доходы оцениваются в сумме 1,1 млн. рублей", - уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

СПАСЕНИЕ РЕБЕНКА



МЧС Карелии

Борт МЧС вылетел из Петрозаводска, он доставит шестилетнего мальчика в Ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета в Нижнем Новгороде, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Ребенка будут транспортировать в сопровождении врачей Центра "Спас" и родителей. Я уверен, что при помощи опытных специалистов он быстро пойдет на поправку и скоро вернется домой. В прошлом году нижегородским медикам удалось за два месяца поставить на ноги 15-летнего подростка из Ингушетии, получившего 90% ожогов тела от взрыва при неосторожном обращении с огнем", - написал Парфеников на своей официальной странице "ВКонтакте".

Напомним, 30 августа в Прионежском районе в СНТ "Театр" при пожаре в частной бане погиб пожилой мужчина и пострадал 6-летний ребенок. Мальчик получил сильные ожоги (до 90%).

ПРОВАЛ ФЦП?



фото: © Стоян Васев/ТАСС

Проектно-сметная документация для 19 из 52 объектов, создание которых предусмотрено федеральной целевой программой (ФЦП) развития Карелии до 2020 года, все еще не готова.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко после совещания о ходе реализации ФЦП по развитию региона.

"На 2020 год мы планировали завершение 30 объектов из 52, но по 19 из них пока даже не разработана проектно-сметная документация (ПСД). Поэтому в целом сказать, что серьезно улучшилась ситуация, я не могу, но вместе с тем надо отметить, что работа в значительной степени улучшилась. Мы договорились следующим образом, в связи с тем, чтобы мы очень жесткие требования предъявляем к исполнению федерального бюджета и эффективному расходованию средств, мы до конца года скорректируем эту программу, будут поправки в федеральный бюджет вноситься к концу года, мы уточним, пойдем в сторону укрупнения, понятных и ясных объектов", - сказал он.

Мутко добавил, что несколько объектов, работы по которым не начаты, могут быть исключены из федеральной целевой программы.

НИКАКОГО ПОТЕНЦИАЛА



фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Карелия включена в число регионов с наиболее низким социально-экономическим потенциалом

Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко договорился с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным о назначении заместителя в министерстве, который будет курировать федеральную целевую программу (ФЦП) развития Карелии до 2020 года.

Ранее Мутко рассказал, что разработка проектно-сметной документации не начата для 19 из 30 проектов федеральной целевой программы (ФЦП) развития Карелии, которые планировалось завершить до 2020 года, всего по программе должно быть сделано 52 объекта.

"Принято решение – Карелия включена в 10 субъектов РФ с наиболее низким социально-экономическим потенциалом, по которому к 2020 году, к моменту завершения программы, должна быть разработана специальная программа решения наиболее острых социально-экономических проблем, поднятия потенциала. Мы сейчас эти два вопроса и рассмотрели. Что касается ФЦП, то в целом ситуация улучшились, но она пока вызывает большие нарекания. В целом в 2019 году мы должны были ввести 32 объекта, которые мы в программу включили. По 20 объектам ведутся работы, по шести идет подготовка к стройке, по одному расторгнут контракт, то есть стройка вообще остановлена", — сказал Мутко.

ПЕРЕПРАВА НЕ ВЫДЕРЖАЛА



фото: © КЕМЬ iNFO / vk.com/kem_info

Переправа, возведенная в Карелии вооруженными силами РФ, не справилась с автокраном.

Жители Панозера вновь оказались заблокированы. По словам местных жителей, автокран прибыл к переправе утром в пятницу. В Кеми бригаду электриков заверили, что паром рассчитан на подобные нагрузки. Однако понтон затонул на стороне поселка, где нет никакой вспомогательной техники для помощи в подобных ситуациях.