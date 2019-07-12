ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: "Вопиющий" конкурс на 29 млрд рублей, потоп в центре гимнастики и авиасообщение под угрозой срыва

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"

Спецпредставитель президента РФ по экологии Сергей Иванов рассказал в телеинтервью о "вопиющем" конкурсе в Карелии по определению регионального оператора по обращению с отходами.

"Вопиющим случаем" назвал (4-я минута видеозаписи) спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии Сергей Иванов итоги торгов в Карелии по определению регионального оператора по обращению с отходами.

"Выиграла компания, состоящая из одного человека. Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов рублей по вывозу всего мусора", – рассказал Иванов, выступая в программе "Мнение" на телеканале "Россия 24".

ВИДЕО: Центр гимнастики Петрозаводска затопило



фото: Spiros Chorchoubas

После сильного дождя в центре гимнастики Петрозаводска образовалась протечка. По предварительным данным, протечка воды произошла из-за открытого клапана дренажной системы. В результате вода залила спортивный зал со снаряжением. Спортсмены с тренером и родителями самостоятельно пытались ликвидировать аварию.

ВИДЕО: В страшном ДТП на трассе "Кола" погибла 14-летняя девочка из Карелии



фото: Группа "ВКонтакте" / "Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО"

В Лодейнопольском районе Ленинградской области на 184 км трассы "Кола" 10 июля в 17.45 24-летний гражданин сопредельного государства не справился с управлением КамАЗа и столкнулся с выполнявшими левый повороти автомобилями Datsun, Honda Accord и Volkswagen Golf.

В автомобиле Datsun находились жители Карелии.

"В результате ДТП погибла 14-летняя пассажирка Datsun . Ее 42-летняя мать, находившаяся за рулем, и вторая дочь 2001 года рождения (все жительницы Карелии) госпитализированы в тяжелом и средней тяжести состоянии", - написалив Конкретно.ру.

В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое



фото: © Карина Сапунова/ТАСС

В Петербурге арестовали фирменный пломбир "Ленты", изготовленный в Карелии. Согласно данным экспертизы, в нём содержались жиры немолочного происхождения.

Авиасообщение с Петрозаводском оказалось под угрозой срыва в разгар сезона отпусков



фото: © РИА Новости / Илья Тимин

Минобороны планирует проведение работ по ремонту взлетной полосы аэрокомплекса "Бесовец" с 1 по 31 августа. Депутат Валентина Пивненко обратилась к представителям карельского правительства с требованием вмешаться в ситуацию, которая грозит срывами отпусков граждан и проблемами для авиакомпаний.

Депутат заявила, что авиакомпании продали уже более 8 тысяч билетов на рейсы, которые попали под угрозу срыва.

В Финляндии задержали петрозаводчанина, объявленного в международный розыск



фото: мвд.рф

Финляндия выдала России жителя Петрозаводска, обвиняемого в крупном мошенничестве.

В Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России доставлен Александр С., который обвиняется в том, что с 2010 по 2012 годы в Петрозаводске обманным путем присвоил более 5 миллионов рублей, предложив ряду предпринимателей свои услуги по приобретению и поставке грузовых автомобилей и прицепов к ним. По условиям сделки заказчики перечислили денежные средства авансом, но оплаченный товар так и не получили.