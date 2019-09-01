ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Забастовка врачей, скандал в кадетском училище и ДТП с учителями

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

КАРЕЛИЯ ОТКАЗАЛАСЬ СЖИГАТЬ МУСОР

В Минприроды Карелии учли порядка 750 замечаний при корректировке территориальной схемы обращения с отходами.

По информации министерства, мусоросжигающие методики были признаны неперспективными. Для Карелии выбрана экологичная финская технология "Хардферм", ранее поддержанная ведущими экологами региона.

Кроме того, специалисты отказались от размещения мусорного полигона в Сегежском районе. А действующая свалка в Прионежском районе (6 км от станции Орзега) будет рекультивирована и преобразована в современный экотехнопарк с переработкой в нем также и ранее накопленного мусора.

КРУГОМ БУДЕТ РОДНИКОВАЯ ВОДА



фото: pixabay.com / 3345408

Правительство Карелии своим распоряжением утвердило региональную программу "Повышение качества водоснабжения на территории республики Карелия на 2019-2024 годы", сообщает сайт Минстроя.

Как заявляют в министерстве, с 2019 по 2024 годы в рамках программы будут привлечены средства в размере 1 млрд 314 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1 млрд 300 млн рублей.

"НАДОЕЛО ТЕРПЕТЬ ВРАНЬЕ"



фото: Столица на Онего

Работники скорой помощи в Петрозаводске пообещали устроить "итальянскую забастовку" из-за низких зарплат и тяжелых условий труда.

"Мы – экстренная служба. Мы в любой момент должны подскочить и рваться на вызов. Почему-то в пожарной службе есть официально "отбой". И руководство пожарной службы считает: что же может сделать неотдохнувший пожарный, как он вообще может спасти людей? Мы не просим нам отбоя, естественно. Мы просим нам разумно оплачивать нашу работу в полном объеме", - заявила фельдшер БСМП Ольга Чайка, также являющаяся председателем первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие".

Руководство БСМП заявляет, что больница исправно выполняет президентские указы, касающиеся повышения зарплат медиков. Протестующие с этим не согласны.

СКАНДАЛ

Бывший заместитель начальника по воспитательной работе президентского кадетского училища в Петрозаводске Александр Шарафутдинов предстанет перед судом по обвинению в жестокости при воспитании кадетов.

Об этом "Столице на Онего" сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, расследование уголовного дела уже завершено, и материалы с утвержденным обвинительным заключением военной прокуратуры Карелии направлены в суд для рассмотрения по существу.

По имеющейся информации, Шарафутдинову инкриминируется совершение преступлений по ст.156 УК РФ "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Максимальная санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. Минимальная санкция – до 100 тысяч рублей штрафа.

По информации правоохранителей, бывший сотрудник училища применял к кадетам силу в состоянии алкогольного опьянения. По словам собеседника издания, подобной противоправной деятельностью Шарафутдинов мог заниматься в течение полутора лет.

ДТП С УЧИТЕЛЯМИ



фото: Госавтоинспекция Карелии

ДТП произошло 29 августа в 9.40 на 4 км автодороги Вялимяки - Костамоярви. В салоне автобуса находились 13 учителей. Пострадали пять человек. За рулем находился 67-летний водитель.

По данным ГИБДД Карелии, в результате происшествия пострадали пять пассажиров автобуса – женщины 45, 49, 55, 58 и 60 лет. Две пострадавшие госпитализированы, троим назначено амбулаторное лечение.

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ ТАКСИСТА



фото: Столица на Онего (на фото один из обвиняемых в убийстве во время ареста летом 2018 года)

Экс-сотрудник МВД с подельником предстанут перед судом за убийство таксиста в Петрозаводске

По версии следствия, в ночь на 17 июня 2018 года двое жителей Петрозаводска в состоянии алкогольного опьянения на такси приехали в одно из производственных помещений. Они пригласили водителя такси в бытовку, пообещав оплатить проезд после того, как он подождет их и отвезет на второй адрес. В бытовке обвиняемые продолжили распивать спиртное, водитель такси потребовал оплатить проезд.

Вместо этого мужчины повели себя агрессивно. Один из них не позволил водителю покинуть помещение, применив к нему силу, а второй напал с ножом и убил его. После этого собутыльники с места происшествия скрылись, похитив телефон потерпевшего.