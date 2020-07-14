Глобусы с цветами появились в центре Петрозаводска (ФОТО)

В столице Карелии устанавливают вазоны для декоративных растений, сообщает администрация города.

Подрядчик приступил к установке новых вазонов в центре Петрозаводска. Малые архитектурные формы выполнены в виде глобусов с цветами. В прохладное время года вазоны также послужат украшением: в них разместят композиции из хвойных растений и вереска. Всего в центре города установят 180 малых архитектурных форм: круглых (в виде глобусов и чаш) и прямоугольных.

Помимо этого, в разных районах карельской столицы продолжают расширять городские цветники. Сегодня подрядчик завершает работы на Кукковке, а также на площади Кирова. В сквере Горсовета оформляется ландшафтная композиция из многолетних цветов и кустарников.

Администрация призывает петрозаводчан бережно относиться к вазонам, клумбам, цветам и другим элементам оформления города.

Напомним, Петрозаводск озеленят почти на 9 миллионов рублей.