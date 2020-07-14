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Глобусы с цветами появились в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
10:43, 15 Июля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В столице Карелии устанавливают вазоны для декоративных растений, сообщает администрация города.

Подрядчик приступил к установке новых вазонов в центре Петрозаводска. Малые архитектурные формы выполнены в виде глобусов с цветами. В прохладное время года вазоны также послужат украшением: в них разместят композиции из хвойных растений и вереска. Всего в центре города установят 180 малых архитектурных форм: круглых (в виде глобусов и чаш) и прямоугольных.

Помимо этого, в разных районах карельской столицы продолжают расширять городские цветники. Сегодня подрядчик завершает работы на Кукковке, а также на площади Кирова. В сквере Горсовета оформляется ландшафтная композиция из многолетних цветов и кустарников.

Администрация призывает петрозаводчан бережно относиться к вазонам, клумбам, цветам и другим элементам оформления города.

Напомним, Петрозаводск озеленят почти на 9 миллионов рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-07-15 11:27:09
Это ГЛОБУСЫ? Вау.
Петрозаводска или Карелии, интересно?
А я-то думал, что это за яйца мэрия готовится высиживать...
новый
2020-07-15 10:48:39
Агрикалчнутым интеллектуалам такая работа не по душе. Им бы бродского вслух читать и попрошайничать в интернете. Заноза, я правильно сказал ?
Гость
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