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Город в Карелии окутан дымом из-за лесных пожаров

Новости. Происшествия
09:06, 14 Июля 2021
фото: © Минприроды Карелии

Дым от лесных пожаров окутал Сегежу, глава местной администрации просит горожан избегать паники.

Поблизости от Сегежи произошло возгорание леса. Об этом «Столице на Онего» сообщают местные жители.

«Рядом с Сегежей горит лес. Дым такой, что по улице соседних домов не видно», — заявили собеседники издания.

Глава администрации Сегежского муниципального района Марина Гусева подтвердила эту информацию в соцсети. Она просит горожан избегать паники.

«Город задымлен. Прошу вас не паниковать. Соблюдайте меры безопасности: занавешивайте форточки и окна влажной тканью, чаще проводите влажную уборку, не открывайте окна утром и ночью, по возможности будьте ближе к воде, по возвращении домой примите душ, ограничьте физическую нагрузку и пейте больше воды. В период знойной жары пожары — очень частое явление. Мы тоже оказались в числе таких регионов. На территории Республики зафиксировано несколько возгораний в лесных массивах. Не переживайте!», — сообщила Гусева.

Ранее сообщалось, что в Суоярвском районе, где полыхали лесные пожары, снят режим чрезвычайной ситуации после дождей.

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