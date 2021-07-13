Город в Карелии окутан дымом из-за лесных пожаров

Дым от лесных пожаров окутал Сегежу, глава местной администрации просит горожан избегать паники.

Поблизости от Сегежи произошло возгорание леса. Об этом «Столице на Онего» сообщают местные жители.

«Рядом с Сегежей горит лес. Дым такой, что по улице соседних домов не видно», — заявили собеседники издания.

Глава администрации Сегежского муниципального района Марина Гусева подтвердила эту информацию в соцсети. Она просит горожан избегать паники.

«Город задымлен. Прошу вас не паниковать. Соблюдайте меры безопасности: занавешивайте форточки и окна влажной тканью, чаще проводите влажную уборку, не открывайте окна утром и ночью, по возможности будьте ближе к воде, по возвращении домой примите душ, ограничьте физическую нагрузку и пейте больше воды. В период знойной жары пожары — очень частое явление. Мы тоже оказались в числе таких регионов. На территории Республики зафиксировано несколько возгораний в лесных массивах. Не переживайте!», — сообщила Гусева.

Ранее сообщалось, что в Суоярвском районе, где полыхали лесные пожары, снят режим чрезвычайной ситуации после дождей.