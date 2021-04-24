Госавтоинспекция Карелии сообщила об аварии, в которой пострадали москвичи

На трассе пожилой водитель иномарки съехал в кювет и перевернулся: пострадали четверо человек.

ДТП произошло в субботу, 24 апреля, в 03:25 в Олонецком районе, сообщает Госавтоинспекция.

На 323 километре дороги «Кола» «Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия» 62-летний водитель на «Toyota» съехал с трассы и опрокинулся.

Машина получила повреждения. В результате ДТП пострадали водитель и 3 пассажира, жители Москвы.

Ранее сообщалось, как два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска.