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Госавтоинспекция Карелии сообщила об аварии, в которой пострадали москвичи

Новости. Происшествия
10:03, 25 Апреля 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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На трассе пожилой водитель иномарки съехал в кювет и перевернулся: пострадали четверо человек.

ДТП произошло в субботу, 24 апреля, в 03:25 в Олонецком районе, сообщает Госавтоинспекция.

На 323 километре дороги «Кола» «Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия» 62-летний водитель на «Toyota» съехал с трассы и опрокинулся.

Машина получила повреждения. В результате ДТП пострадали водитель и 3 пассажира, жители Москвы.

Ранее сообщалось, как два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска.

 

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Комментарии

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udo
2021-04-25 10:15:42
Старых прав лишать навсегда при таких авариях.
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