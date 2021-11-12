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Госавтоинспекция Карелии усилит режим работы в новогодние праздники

Новости. Общество
09:03, 27 Декабря 2021
фото: ГИБДД Карелии

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В республике стартует профилактическое мероприятие «Карелия без ДТП», в рамках которого будет усилена работа инспекторов на праздниках.

С 27 декабря по 10 января сотрудники Госавтоинспекции Карелии будут следить за соблюдением правил дорожного движения в усиленном режиме. Об этом информирует ГИБДД.

Инспекторы проконтролируют на опасных участках дорог соблюдение водителями скоростного режима, правил обгона с выездом на полосу встречного движения, проверят водителей на трезвость, под пристальное внимание возьмут безопасность пассажирских автобусных перевозок и безопасность детей-пассажиров.

Ранее полицейский Дед Мороз в Карелии рассказал об опасном обгоне.

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