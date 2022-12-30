Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает водителям об опасности выезда на «встречку»

Лихачей, нарушающих правила дорожного движения, ждет штраф.

Начались длинные выходные дни, и многие отправятся в путешествия на машинах. На загородных автодорогах, где скоростной режим выше, существует большой риск необдуманного выезда на встречную полосу. Страдают в таких происшествиях, как правило, не только лихачи-правонарушители, но и случайные участники дорожного движения, отметили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Госавтоинспекция Петрозаводска предупреждает, что, согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ,

«Выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев», - напомнили в ГИБДД.

Ранее сообщалось семь человек погибли в 2022 году в дорожных авариях на «встречке» в Карелии.