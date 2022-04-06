Госавтоинспекция сообщила новые подробности аварии в Петрозаводске, где пострадали два пенсионера

В столице Карелии автомобиль «Isuzu» врезался в припаркованный «ВАЗ».
Авария произошла восьмого апреля, в пятницу, в Петрозаводске. Об этом информирует ГИБДД. На Карельском проспекте в районе дома № 23Г произошел наезд на стоящий автомобиль, заявляют в инспекции.
ДТП произошло в 11:56. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Isuzu» врезался в припаркованный автомобиль «ВАЗ». На момент ДТП водитель и пассажир находились в автомобиле.
В результате происшествия 69-летний водитель автомобиля «ВАЗ» и его 68-летняя пассажирка получили травмы.
Ранее было опубликовано видео с места аварии.
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