Грузовой микроавтобус "обнял" столб на трассе в Карелии (ФОТО)

Жесткое ДТП произошло на федеральной трассе "Кола" в Олонецком районе.

Как пишут в паблике отряда противопожарной службы по Олонецкому району, 25 января в 12:18 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 346 км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение грузового автомобиля "Газель" с опорой освещения. Микроавтобус получил серьезные механические повреждения, столб накренился, но устоял.

На место ДТП выезжали специалисты пожарной части N 35 по охране села Коткозеро. Пожарные провели осмотр места аварии, отключение аккумуляторной батареи, проливку дорожного полотна.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб под Петрозаводском.