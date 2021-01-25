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Грузовой микроавтобус "обнял" столб на трассе в Карелии (ФОТО)

Новости. Происшествия
07:50, 26 Января 2021
фото: ОПС по Олонецкому району/vk.com/club176813874
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Жесткое ДТП произошло на федеральной трассе "Кола" в Олонецком районе.

Как пишут в паблике отряда противопожарной службы по Олонецкому району, 25 января в 12:18 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 346 км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение грузового автомобиля "Газель" с опорой освещения. Микроавтобус получил серьезные механические повреждения, столб накренился, но устоял.

На место ДТП выезжали специалисты пожарной части N 35 по охране села Коткозеро. Пожарные провели осмотр места аварии, отключение аккумуляторной батареи, проливку дорожного полотна.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее иномарка вылетела с трассы и врезалась в столб под Петрозаводском.

 

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