Гуляющим без масок жителям отдаленного поселка Карелии выдали памятки по профилактике коронавируса

В Калевале прошел рейд с целью проверки исполнения жителями поселка режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

Сотрудники отряда противопожарной службы по Калевальскому району, подведомственного Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, приняли участие в совместном рейде с представителями администрации района и МВД. Проверка показала, что далеко не все жители Калевалы используют личные средства защиты – несколько человек на улице встретили без масок и перчаток. Гражданам напомнили о последствиях такого безответственного поведения в период пандемии коронавируса, сообщили в Госкомитете.





"Во время разговора жителям поселка были дали необходимые рекомендации по безопасности самих граждан и членов их семьи, а также розданы памятки по профилактике распространения заболевания", - пишут в паблике ведомства.





Напомним, в Петрозаводске поймали трех нарушителей режима самоизоляции.