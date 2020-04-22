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Гуляющим без масок жителям отдаленного поселка Карелии выдали памятки по профилактике коронавируса

Новости. Общество
15:30, 23 Апреля 2020
фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН
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В Калевале прошел рейд с целью проверки исполнения жителями поселка режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает Госкомитет Карелии по ОЖ и БН.

Сотрудники отряда противопожарной службы по Калевальскому району, подведомственного Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, приняли участие в совместном рейде с представителями администрации района и МВД. Проверка показала, что далеко не все жители Калевалы используют личные средства защиты – несколько человек на улице встретили без масок и перчаток. Гражданам напомнили о последствиях такого безответственного поведения в период пандемии коронавируса, сообщили в Госкомитете.

"Во время разговора жителям поселка были дали необходимые рекомендации по безопасности самих граждан и членов их семьи, а также розданы памятки по профилактике распространения заболевания", - пишут в паблике ведомства.

Напомним, в Петрозаводске поймали трех нарушителей режима самоизоляции.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-04-23 15:36:41
Недоумки, хоть между собой договоритесь! МЧС, Роскачество и фиг знает кто еще говорят, что на улице маски не нужны, но этим ковидиотам... недаром столько анекдотов про пожарников.
Изя
2020-04-23 15:35:32
Вроде , режим какой то объявили , а МЧС и ГО и ЧС как работают совсем не видно , только памятки раздают и к приличным гражданам пристают , сами не зная зачем .
Гость
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