Холодная вода вернулась в квартиры жителей Петрозаводска

На Зареке было специалисты восстановили холодное водоснабжение.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска, сегодня в домах по улице Правды, 17, 19., улице Пробной, 19,21, 23, 25, улице Промышленная 12, 14, 14А, 16, 18, было восстановлено холодной водоснабжение.

Вода вернулась в дома петрозаводчан в районе 16.00 вечера.

Напомним, жильцы 11 домов на Зареке остались без холодной воды сегодня, 25 октября, в 10.00 утра. Причиной отключения стала коммунальная авария.