Хозяева магазина детской одежды проигнорировали угрозу COVID-19 и будут наказаны

Специалисты мэрии Петрозаводска обнаружили нарушителей во время проведения очередной проверки объектов торговли и сферы услуг.

Работники петрозаводской мэрии посетили с проверкой несколько магазинов на Древлянке и Перевалке, а также один из фитнес-центров на Кукковке, сообщает пресс-центр администрации.

В одном из проверенных магазинов детской одежды выявлены нарушения. По информации мэрии, там продавцы не использовали средства индивидуальной защиты, в зоне облуживания покупателей отсутствовали защитный экран, средство для обработки рук, информационные таблички. Предпринимателю грозит административное наказание.

Как поясняют в мэрии, аналогичные проверки проходят регулярно. В ходе рейдов специалисты обращают внимание на соблюдение мер противодействия распространению коронавируса.

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