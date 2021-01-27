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Хозяева магазина детской одежды проигнорировали угрозу COVID-19 и будут наказаны

Новости. Общество
16:21, 28 Января 2021
фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС
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Специалисты мэрии Петрозаводска обнаружили нарушителей во время проведения очередной проверки объектов торговли и сферы услуг.

Работники петрозаводской мэрии посетили с проверкой несколько магазинов на Древлянке и Перевалке, а также один из фитнес-центров на Кукковке, сообщает пресс-центр администрации.

В одном из проверенных магазинов детской одежды выявлены нарушения. По информации мэрии, там продавцы не использовали средства индивидуальной защиты, в зоне облуживания покупателей отсутствовали защитный экран, средство для обработки рук, информационные таблички. Предпринимателю грозит административное наказание.

Как поясняют в мэрии, аналогичные проверки проходят регулярно. В ходе рейдов специалисты обращают внимание на соблюдение мер противодействия распространению коронавируса.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков разрешил пенсионерам Карелии посещать кафе, спортзалы и бассейны в пандемию.

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