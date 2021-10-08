Имя депутата Петросовета Тимура Зорнякова прозвучало в суде по коррупционному делу Боднарчука

По версии следствия, экс-депутат Заксобрания Карелии и нынешний парламентарий горсовета Тимур Зорняков мог контактировать с Валерием Матвеевым, которого называют предполагаемым взяткодателем Геннадия Боднарчука.

Тимур Зорняков мог поддерживать связь с Валерием Матвеевым, который является бывшим заместителем экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука. Предположительно, Зорняков мог брать в долг у Матвеева крупную сумму денег. Эти сведения включены в состав письменных доказательств по делу Боднарчука, которого обвиняют в коррупции.

Следователи проанализировали содержание телефона Валерия Матвеева и обнаружили сведения о его контактах с Тимуром Зорняковым. Осужденный за взяточничество экс-депутат созванивался с Тимуром Зорняковым в мессенджере «WhatsApp». Параллельно Матвеев контактировал и с Геннадием Боднарчуком.

Также Матвеев и Зорняков переписывались в чате. Гособвинитель заявил, что сообщения переписки могут иметь значение для расследования уголовного дела. Озвучить содержание переписок на открытом судебном процессе не позволила судья Елена Голяева.

«В частности, Зорняков пишет о том, что …», — так гособвинитель начал цитировать оказавшиеся в материалах следователей сообщения из чата Матвеева и Зорнякова.

«Так. А давайте мы либо не оглашаем, либо какое-то ходатайство о закрытии. Потому что читаем чужие сведения, относящиеся к личной жизни», — прервала гособвинителя Голяева.

Кроме того, в разделе фото на телефоне Валерия Матвеева следователи обнаружили снимок расписки, сделанной Тимуром Зорняковым. В документе говорится, что Зорняков взял у Матвеева в долг 1 млн 250 тыс. рублей.

Тимур Зорняков ранее являлся депутатом Законодательного собрания Карелии. В настоящее время он занял кресло парламентария в Петрозаводском городском совете.

Как сообщалось ранее, Геннадия Боднарчука задержали 17 июля 2020 года. Ему предъявлено обвинение в получении взяток, связанных с застройкой Петрозаводска, и нецелевом расходовании бюджетных денег, выданных ему на командировки.

В громкое уголовное дело бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в нескольких преступлениях коррупционной направленности, оказались впутаны бывший сити-менеджер Петрозаводска Ирина Мирошник, политик Ройне Изюмов и крупный бизнесмен Евгений Михеев.

Геннадий Боднарчук не признает вину.