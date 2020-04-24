Индекс самоизоляции в Петрозаводске за сутки вырос

Сервис "Яндекс", используя данные приложений, посчитал индекс самоизоляции в Петрозаводске.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе на 14.01 составил 3,4 – на улице есть люди. Вчера показатель был 2,5.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии на 25 апреля выросло до 44 человек.

Также Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса до 30 апреля.