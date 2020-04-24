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Индекс самоизоляции в Петрозаводске за сутки вырос

Новости. Общество
14:25, 25 Апреля 2020
фото: © Анастасия Красноперова
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Сервис "Яндекс", используя данные приложений, посчитал индекс самоизоляции в Петрозаводске.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе на 14.01 составил 3,4 – на улице есть люди. Вчера показатель был 2,5.

Напомним, число заболевших коронавирусом в Карелии на 25 апреля выросло до 44 человек.

Также Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса до 30 апреля.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2020-04-25 16:57:21
Значит, работающих 0,9 единиц из 5, остальные праздно шляются с псами.
Саныч
2020-04-25 16:19:07
Люди с работы вернулись, дома сидят.
новый
2020-04-25 16:11:52
Всё равно за своими псинами убирать не будут, ибо очень хотят права человека , а людоедские и антинародные законы не хотят.
Беня
2020-04-25 15:03:54
Вот. А ПАО нас ругал :)
David
2020-04-25 14:42:55
Яндекс как монитор тотального контроля! Просто погода теплая и нормальные поехали на дачи.
Беня
2020-04-25 15:17:12
David, расслабля. Геодату собирают все и вендоры и поисковики и сотовики и разработчики приложений. Можно залезть в разрешения приложений и посмотреть, если право есть и при выключении приложение опять просит его обратно, стало быть разработчики собирают геодату. К тому же, у большинства народу и ЖэПиЭс датчик в большинстве всегда случаев включен. А потом геобигдатой торгуют. С ее помощью можно посчитать, где например выгоднее ставить супермаркет или рекламные щиты. Или посчитать индекс самоизоляции.

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