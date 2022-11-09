Иномарка сбила пешехода на проблемном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Лесном проспекте 9 ноября произошла еще одна авария с участием пешехода.

Авария произошла 9 ноября в 20.41 на Лесном проспекте в Петрозаводске. Там, на пешеходном переходе в районе перекрестка с улицей Хейкконена. Автомобиль сбил пешехода, пересекавшего дорогу по нерегулируемому переходу.

Видео инцидента, зафиксированного камерой наблюдения компании «Ситилинк», появилось на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как «Столице на Онего» рассказали в ГИБДД Петрозаводска, пешеход — 55-летний мужчина — несмотря на сильный удар, серьезно не пострадал. Медицинская помощь ему не понадобилась. За рулем автомобиля марки Lifan находился 68-летний водитель.

Напомним, вечером 9 ноября на улице Луначарского пенсионерка погибла под колесами иномарки.