Иномарка загорелась посреди улицы в Петрозаводске

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Пожар произошел 19 ноября на улице Гоголя, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 16.28 на ул. Гоголя, 29 произошел пожар в автомобиле Peugeot 107.
В результате поврежден моторный отсек на площади 0,1 кв м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
Ранее иномарка загорелась в новом микрорайоне Петрозаводска.
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