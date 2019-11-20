Иномарка загорелась посреди улицы в Петрозаводске

Пожар произошел 19 ноября на улице Гоголя, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 16.28 на ул. Гоголя, 29 произошел пожар в автомобиле Peugeot 107.



В результате поврежден моторный отсек на площади 0,1 кв м.



Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее иномарка загорелась в новом микрорайоне Петрозаводска.