Инспекторы Карелии рассказали о самом безопасном для ребенка месте в авто

Госавтоинспекция Карелии сообщила, какое место в автомобиле самое безопасное с точки зрения перевозки ребенка

Согласно статистике аварийности, самое безопасное место - середина заднего сиденья, так как ребенок будет защищен от боковых ударов. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Также относительно безопасным является расположение ребенка-пассажира на крайнем правом и крайнем левом заднем месте.

Максимальная тяжесть последствий установлена в результате ДТП, в которых ребенок-пассажир находился на переднем сиденье.

Ранее сообщалось, что в Карелии водитель разогнал свой "Cadillac", превысив скорость на 62 км/ч.