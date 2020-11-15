Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Предприниматель с молочной лавкой на колесах нелегально торгует в Петрозаводске 19
15.11.2020 12:43
Дождь, снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии 2
15.11.2020 17:00
В построенном на месте рынка ФОКе в Петрозаводске торгуют пиццей и пивом (ФОТОФАКТ) 12
Сегодня 07:25
Главный терапевт Карелии рассказала, кто из больных коронавирусом нуждается в госпитализации 6
15.11.2020 14:58
Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать "новогодние огоньки" 1
15.11.2020 19:40
Названо имя единственного наследника Армена Джигарханяна 3
15.11.2020 21:40

Инспекторы поймали очередного пьяного водителя в поселке Карелии

Новости. Общество
09:15, 16 Ноября 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

В поселке Пиндуши Медвежьегорского района отстранили от управления автомобилем 33-летнего нетрезвого водителя, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент произошел 15 ноября в поселке Пиндуши. Инспекторы ДПС Медвежьегорского района отстранили от управления автомобилем Mitsubishi 33-летнего водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель-нарушитель привлечен к административной ответственности, ему грозит наказание в виде штрафа 30000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее пьяный водитель разъезжал по Кондопоге.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
13.11.2020, 19:54
Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков
09.11.2020, 16:28
Рефинансирование ипотеки по ставке от 2,7% предложил Россельхозбанк

Аналитика

13.11.2020 13:00
Капитал
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
Почему все больше покупателей выбирают квартиры с отделкой "под ключ", рассказали в компании "Баренц Групп".
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
13.11.2020 12:40
Когда лениться не грех
13.11.2020 12:30
"Карельский язык – наше общее наследство" 6
12.11.2020 09:18
"Зачистка перед выборами" 2
10.11.2020 15:37
Вся аналитика

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»