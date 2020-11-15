Инспекторы поймали очередного пьяного водителя в поселке Карелии

В поселке Пиндуши Медвежьегорского района отстранили от управления автомобилем 33-летнего нетрезвого водителя, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент произошел 15 ноября в поселке Пиндуши. Инспекторы ДПС Медвежьегорского района отстранили от управления автомобилем Mitsubishi 33-летнего водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель-нарушитель привлечен к административной ответственности, ему грозит наказание в виде штрафа 30000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Ранее пьяный водитель разъезжал по Кондопоге.