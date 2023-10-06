Исправлено одно из повреждений, оставивших без света карельский город Лахденпохья

В Приладожье продолжаются работы по восстановлению линий электропередачи.
О продолжающихся на сети работах сообщила глава администрации Лахденпохского района Карелии Оксана Жесткова.
«Два крупных обрыва обнаружены на высоковольтных линиях в Ленинградской области, одно повреждение уже исправлено, идут работы на втором. Одновременно убирают провалившиеся деревья на городских электрических линиях», — написала Жесткова в соцсети.
Напомним, из-за обрушившегося на Карелию циклона с сильным ветром и мокрым снегом Лахденпохья и несколько населенных пунктов в Приладожье остались без света.
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