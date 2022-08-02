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Из-за ремонта дорог изменится схема движения транспорта в двух микрорайонах Петрозаводска

Новости. Общество
06:40, 10 Августа 2022
фото: © Минтранс Карелии

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В связи с ремонтом улицы Володарского в конце недели изменится схема движения транспорта на Голиковке и на Зареке, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». АО «АБЗ-Дорстрой» работает в разных районах карельской столицы. Близится к завершению ремонт улицы Володарского. 12 и 13 августа подрядчик планирует приступить к асфальтированию проезжей части.

В эти дни проезд по улице Володарского будет ограничен. В пятницу, 12 августа, перекроют участок между улицами «Правды» и Калинина. В субботу, 13 августа, проезд будет закрыт между улицами Калинина и Маршала Мерецкова.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда. Пропуск экстренных служб и жителей многоквартирных домов с тупиковыми дворами при необходимости будет обеспечен.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта на теплосетях с 13 по 14 августа изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска.

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