Из-за угрозы безопасности пассажиров отменили рейс на Кижи

Рейс в Кижи отменили из-за непогоды.

Об отмене рейсов сообщили в Минтрансе Карелии.

В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, угрожающими безопасной перевозке пассажиров, в среду, 20 сентября, был отменен рейс Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Сенная Губа — Петрозаводск. Рейс должен был отправиться из Петрозаводска в 15.30.

Ранее мы сообщали о том, что циклон «Ян» может оставить Карелию без электричества.