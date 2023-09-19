Из-за угрозы безопасности пассажиров отменили рейс на Кижи

Рейс в Кижи отменили из-за непогоды.
Об отмене рейсов сообщили в Минтрансе Карелии.
В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, угрожающими безопасной перевозке пассажиров, в среду, 20 сентября, был отменен рейс Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Сенная Губа — Петрозаводск. Рейс должен был отправиться из Петрозаводска в 15.30.
Ранее мы сообщали о том, что циклон «Ян» может оставить Карелию без электричества.
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