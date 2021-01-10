Избитый отцом до полусмерти младенец четвертый месяц находится в реанимации в больнице Петрозаводска

Малыш, жестоко избитый отцом, по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе Детской республиканской больницы.

Ребенок, попавший в реанимацию в возрасте 4-х месяцев, до сих пор находится в тяжелом состоянии. Врачи Детской республиканской больницы с конца сентября прошлого года борются за его жизнь.

"Ребенок жив, но находится на ИВЛ", – сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии.

Ранее Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в Детскую республиканскую больницу.

Отец ребенка арестован, возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.