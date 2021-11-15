Изменилась схема движения на одном из оживленных перекрестков Петрозаводска

На перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская вновь поменялась организация движения.
Госавтоинспекция Петрозаводска обратила внимание водителей на изменение организации движения на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская.
Сегодня, 3 декабря, поменялись знаки приоритета: знак «Главная дорога» теперь стоит на набережной Варкауса.
ГИБДД просит водителей обращать внимание на знаки приоритета и соблюдать правила проезда перекрестка.
Ранее в Петрозаводске открылось движение по кольцу на набережной Варкауса в Петрозаводске.
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