Изменилась схема движения на одном из оживленных перекрестков Петрозаводска

На перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская вновь поменялась организация движения.

Госавтоинспекция Петрозаводска обратила внимание водителей на изменение организации движения на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская.

Сегодня, 3 декабря, поменялись знаки приоритета: знак «Главная дорога» теперь стоит на набережной Варкауса.

ГИБДД просит водителей обращать внимание на знаки приоритета и соблюдать правила проезда перекрестка.

Ранее в Петрозаводске открылось движение по кольцу на набережной Варкауса в Петрозаводске.