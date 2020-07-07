Известные актеры приедут в Карелию для съемок детективного сериала

Стартовали съемки юбилейного сезона сериала "Тайны следствия".

В Санкт-Петербурге приступили к съемкам новых эпизодов юбилейного, 20-го сезона, детективного сериала "Тайны следствия" с Анной Ковальчук в главной роли, пишет издание "РИА Новости".

Следователь Мария Швецова (Ковальчук) и ее коллеги продолжат раскрывать запутанные преступления и опасные тайны. Героев ждут испытания не только на службе, но и в личной жизни.



"Неожиданные повороты сюжета, борьба характеров и амбиций, многоходовые преступления и сюрпризы в жизни главных героев будут держать зрителей нового сезона в напряжении до самого финала", – обещают создатели сериала.



По информации пресс-службы, съемки пройдут в Санкт-Петербурге и окрестностях, а еще в Карелии, куда герои отправятся для расследования очередного преступления.



Вместе с Анной Ковальчук в сериале снимется Вячеслав Захаров, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Злата Ковальчук, Степан Пивкин, Андрей Шарков, Светлана Щедрина, Наталья Ионова и другие.

Ранее сообщалось, что в Карелии проходят съемки фильма о Маршаке.