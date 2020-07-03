В Карелии проходят съемки фильма о Маршаке

Снимающийся в Карелии фильм «Маршак… Вперед в детство» (режиссер Варвара Куликова) рассказывает о знаменитом детском писателе Самуиле Маршаке, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Фильм снимается петербургской компанией АТК-студио, производство картины осуществляет Н

В фильме будет показана интересная и насыщенная жизнь Маршака: от детских спектаклей до становления его как писателя.

Как известно, Самуил Маршак в 1918 году провел несколько месяцев в Петрозаводске. Его имя числится в списке представителей профессионального союза архитектурно-строительных рабочих Петрозаводска, направленных делегатами в Петрозаводский городской совет крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. В течение двух месяцев Самуил Маршак являлся сотрудником подотдела дошкольного воспитания Губернского отдела народного образования, профессионально занимался вопросами детского воспитания и обучения, принимал участие в организации детских учреждений. Поэт часто посещал село Деревянное, где была расположена детская колония – прообраз летних лагерей, в которой отдыхали дети из г. Петрозаводска. В Карелии он приобрел первый педагогический опыт.

Съемки фильма о Маршаке прошли уже в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а 4 июля 2020 года они будут проходить близ Петрозаводска. Съемочная группа также планирует несколько дней работать в Воронеже, на родине Самуила Маршака.



Ранее сообщалось, что в июле короткий метр снимут в Карелии профессионалы из Москвы.