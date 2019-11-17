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Новости. Общество
11:05, 17 Ноября 2019
фото: ©Павел Пашков

Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом

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Член Русского Географического Общества, путешественник, писатель Павел Пашков прокомментировал ситуацию с массовой гибелью птиц в моногороде Карелии.

Павел Пашков опубликовал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" пост "Адреса апокалипсиса: Сегежа".

"Люди пишут: "Люди должны дышать, а не задыхаться. Нет ничего ценнее нашего здоровья, жизни живых людей!"

Какие наивные люди, правда?! Скажу свое мнение. Оно обоснованно опытом, наблюдением за сотнями подобных населенных пунктов в нашей стране. Коммерсанты не заинтересованы в местном населении. "Большие Бизнесмены" везде (!) проводят политику: уезжайте, или уж передохните, наконец! Им выгоднее (!) завозить сезонных рабочих, гастарбайтеров: нет проблем тогда с инфраструктурой, нет жалоб (временному рабочему все равно) – себестоимость рабов намного дешевле! Для них люди - не люди, а рабочая сила: просто бизнес, ничего личного. Грустно, но как-то так…", - пишет Павел Пашков.

Общественник уверен, что местные жители все прекрасно понимают. По его словам, в небольшом городе Сегежа, который входит в состав Республики Карелии изо дня в день, из года в год продолжатся одна история, которая уже переросла в "непрекращающийся день сурка".

"И что, нам всем бежать с родной земли? Бежать с земли отцов и праотцов? А бежать то куда, если все и везде контролирует "Большой Бизнес", а власти у него на содержании?!

Куда бежать, если все это же дерьмо с предприятий потом разносится ветрами на тысячи километров? Оседает в реках и озерах, попадает в грунтовые воды. Куда бежать? На Марс, или все-таки подвинуть коммерсов в их понимании "экономической необходимости" общими усилиями?!" - заканчивает свой пост Павел Пашков.

Напомним, в прошлом году эколог Павел Пашков рассказал в своем блоге о варварский рубках в Карелии. Российский путешественник и защитник природы приезжал в республику и по просьбе местных жителей провел расследование в лесной области.

О массовой гибели птиц после тумана, опустившегося на город, рассказали жители Сегежи в соцсетях. Власти Карелии заявили, что на сегодняшний день приняты экстренные меры для нормализации ситуации. Контролирующие органы проводят проверку.

 

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Комментарии

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Juniper59
2019-11-17 11:48:03
Профессиональный бездельник тут только один. А, нет, есть ещё парочка.
Изя
2019-11-17 11:38:31
Всё верно пишет . Чистейший геноцид . Население стало мешать на территории РФ получать олигархам сверхприбыли и вывозить природные богатства России за границу . Неолибералы гробят Россию и народ . :)
новый
2019-11-17 11:25:48
Опять этот профессиональный бездельник нарисовался.
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