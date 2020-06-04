Юный грабитель в Карелии подкинул телевизор на место преступления

В полицию Муезерского района обратились представители деревообрабатывающего предприятия, сообщили в МВД Карелии.

Из их общежития украли телевизор за 13,5 тысячи рублей.

Злоумышленник проник внутрь через запасной вход. В помещении, где располагается кухня, снял телевизор со стены и сбежал.

Через несколько дней после обращения в полицию кто-то подкинул тв обратно.

Установлен подозреваемый – 22-летний местный житель. Сначала он спрятал телевизор в своем сарае, но потом испугался ответственности и вернул краденое.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее юноша украл у петрозаводчанки старую "четверку".