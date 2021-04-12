Кабель связи в селе на севере Карелии унесло вместе со льдом на реке

Часть населения поморского села Нюхча осталась без телефонной связи и интернета.

После сильного ветра, повалившего в Нюхче столбы линии связи, на жителей старинного поморского села свалилась новое несчастье. На реке в селе начался ледоход, который унес с собой кабель связи, оказавшийся вмерзшим в лед. В итоге часть местного населения осталась без телефонной связи и интернета.

Теперь жители Нюхчи с тревогой смотрят на временный мост, который должен был заменить в селе аварийную переправу. Строительство его не могут завершить уже полгода, а сваи моста даже не были забетонированы.