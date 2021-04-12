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Кабель связи в селе на севере Карелии унесло вместе со льдом на реке

Новости. Общество
16:57, 13 Апреля 2021
фото: паблик села Нюхча
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Часть населения поморского села Нюхча осталась без телефонной связи и интернета.

После сильного ветра, повалившего в Нюхче столбы линии связи, на жителей старинного поморского села свалилась новое несчастье. На реке в селе начался ледоход, который унес с собой кабель связи, оказавшийся вмерзшим в лед. В итоге часть местного населения осталась без телефонной связи и интернета.

Теперь жители Нюхчи с тревогой смотрят на временный мост, который должен был заменить в селе аварийную переправу. Строительство его не могут завершить уже полгода, а сваи моста даже не были забетонированы.    

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-13 17:20:34
Чегой-то у нюхчинцев черная полоса пошла. Пост не держат наверное.
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