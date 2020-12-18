Как дорожники положили новый асфальт на набережной Петрозаводска в первый день снегопада

День первого хорошего снегопада в Петрозаводске безошибочно был определён дорожниками, как лучший день в году для укладки образцово-показательного асфальта на Онежской набережной, рассказал блогер Дмитрий Беленихин.

"Помнится, в июне я позволил себе удивиться, зачем прошлой осенью положили новенький, идеальный для катания асфальт, если уже весной его начали портить тяжёлой техникой, разворотившей всё вокруг из-за начавшегося в обратном порядке ремонта набережной. Летом, когда асфальт испортили, возник общественный резонанс, и госпожа Мирошник сообщила, что выявленные повреждения, оказывается, находятся не на проезжей части, где я их и сфотографировал, а на участках, "подлежащих демонтажу и ремонту в этом году".

Что ж, вот, видимо, и дождались, всё по плану, за 2 недели до конца года. Всегда приятно иметь дело с человеком слова, тем более, умеющим так элегантно уклоняться от замены асфальта, испорченного благодаря мэрии, по всей длине проезжей части набережной, используемой взрослыми и маленькими горожанами для катания на роликах, скейтах, самокатах и т.п."», - пишет известный дайвер и блогер Дмитрий Беленихин.

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