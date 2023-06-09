Как вы собираетесь провести День города в Петрозаводске? (ОПРОС)

В субботу, 24 июня, в столице Карелии будут праздновать День города.

В честь 320-летия основания карельской столицы на разных городских площадках пройдут концерты, акции, интерактивные программы, торжественные церемонии.



Часть праздничных мероприятий состоится накануне — 23 июня. Основными местами празднования в субботу, 24 июня, станут центральная площадка в створе проспекта Ленина, Онежская набережная и площадь Кирова.



С 12.00 и до конца дня на центральной площадке будут проходить выступления творческих коллективов и исполнителей — симфонического оркестра Карельской филармонии, концертного хора «Лаулу» и хоровой капеллы мальчиков и юношей «Виват», танцевальных клубов «Ритм» и «Рэгтайм», финалистов телепроекта «Голос. Дети», хореографической студии «Поколение», вокальной студии «SOLO».



Любителей спорта ждут на открытии вейк-парка «Пиратская бухта» в Каменном бору, на стадионе «Юность», где эстафетами отметят день рождения клуба бега «Айно», в Доме бокса, где пройдет межрегиональный турнир.



На Онежской набережной будут исполнять танцы разных времен и народов, читать произведения карельских писателей в «живой микрофон», показывать авторские модные коллекции и изделия ремесленников, проводить игровые и развлекательные программы.



В финале Дня города на центральной площадке для жителей и гостей Петрозаводска выступит группа «Кармэн».

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