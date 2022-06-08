Капремонт моста, построенного через реку Деревянка в Карелии 28 лет назад, начнется в июне

Капитальный ремонт моста на 131 км автомобильной федеральной трассы А-215 Лодейное поле–Вытегра–Прокшино–Плесецк–Брин-Наволок стартует в июне.

Контракт на выполнение ремонта моста через реку Деревянка в Прионежском районе подписан с подрядчиком сегодня, 17 июня. Об этом сообщили в Упрдор «Кола».

«Проектом предусмотрен поэтапный демонтаж нынешнего моста, с временным пропуском транспорта по одной стороне. Специалисты заменят опоры и смонтируют новое сталежелезобетонное пролетное строение. Общая длина обновляемого моста более 27, ширина — более 13 метров. Также будет выполнена антикоррозийная обработка металлических балок пролетного строения, устройство новых тротуаров, перильных и барьерных ограждений, укрепление конусов насыпей габионными конструкциями, устройство системы сбора сточных вод и локальных очистных сооружений, замена существующих коммуникаций. Проект предполагает устройство наружного освещения, а также металлических лестничных сходов к расположенным по соседству домам», — говорится в сообщение Управления.

Мост через реку Деревянка был построен в 1994 году. На момент передачи в оперативное управление ФКУ Упрдор «Кола» сооружение находилось в неудовлетворительном техническом состоянии.

Капремонт моста — один из этапов начатого в минувшем году обновления дороги А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску на всем протяжении, планируемого к завершению в 2024 году.

Ранее стало известно, что подрядчиком по выполнению капитального ремонта моста на автомобильной дороге федерального значения А-215 в поселке Деревянное стала компания ООО «Арго строй».

В Упрдоре напомнили, сейчас на федеральных дорогах Карелии продолжается ремонт мостов через реки Немина, Куржа и Лукдожма (автодорога А-119 Вологда–Медвежьегорск– автомобильная дорога Р-21 «Кола»), обновляются переправы через реки Кевятюшоя (капитальный ремонт) и Мегрега (ремонт) — оба в составе трассы «Кола».