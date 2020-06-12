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Карелия получила "зеленый свет" для выхода из режима ограничений после COVID-19

Новости. Общество
11:00, 13 Июня 2020
фото: стопкоронавирус.рф
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Сайт "Стопкоронавирус.рф" опубликовал карту выхода регионов России из режима ограничений, веденного в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

На сайте "Стопкоронавирус.рф" опубликована карта выхода регионов из самоизоляции. Карелия находится на втором этапе выхода из режима ограничений.

Этапы выхода из ограничений обозначены разными цветами. Регионы, находящиеся в наиболее жестких условиях, помечены темно-оранжевым цветом, а территории, где ограничений практически нет, — темно-зеленым. Карелия помечена светло-зеленым цветом, что означает второй этап выхода из ограничительного режима.

Предполагается, что огранчиения могут быть сняты поэтапно. За это время должно произойти восстановление работы предприятий и организаций.

Готовность региона к выходу из режима ограничений определяется по коэффициенту распространения инфекции, вычисляемому как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, наличию свободного коечного фонда и охвату тестированием. В качестве дополнительных показателей учитываются уровень летальности от коронавируса, заболеваемость внебольничными пневмониями в сравнении с уровнем прошлых лет и доля людей, имеющих иммунитет к COVID-19.

По данным на 13 июня число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 800 человек.

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