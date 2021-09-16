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Карелия получит 350 млн рублей на ремонт дорог

Новости. Общество
11:29, 17 Сентября 2021
фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

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Минтранс республики сообщил, что Карелия получит дополнительные 350 млн рублей на ремонт дорог.

Республика Карелия получит дополнительное финансирование в размере 350 млн рублей. Деньги выделены по распоряжению российского правительства. Об этом информирует Минтранс региона.

На эти средства будут отремонтированы участки автодорог регионального значения «Олонец — Питкяранта — Леппясилта» и «Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа» общей протяженностью 23,3 километра.

Как сообщает министерство, трасса «Олонец — Питкяранта — Леппясилта» является одной из дорог с наибольшей интенсивностью движения, по ней обеспечивается подъезд к объектам туристского кластера «Южная Карелия». За счёт дополнительных средств будет сделан ремонт участка трассы с 73-го по 155 км., который должен был завершиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» только в следующем году.

Дорога «Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа» входит в маршрут движения к музею-заповеднику «Кижи». Работы по улучшению состояния трассы будут продолжены в 2022–2023 годах.

Ранее сообщалось, что в Карелии начался капитальный ремонт дороги на Костомукшу.

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