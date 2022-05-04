Карелия приняла 100 тысяч туристов на майских праздниках

Поток туристов в Карелию за период майских праздников увеличился с 80 тысяч человек в 2021 году до 100 тысяч в 2022-м году.

Об этом ТАСС сообщила начальник управления по туризму республики Анна Борчикова.

«За период майских праздников в Карелии побывали 100 тыс. человек. Для сравнения в прошлом году турпоток был на уровне 80 тысяч гостей», — рассказала она.

Власти республики прогнозируют, что в целом за май в регионе побывают 130 тысяч туристов, что также выше прошлогодних показателей (100 тысяч человек). Как отметила Борчикова, спрос на отдых в республике сегодня значительно превышает имеющееся предложение. Доля занятых номеров в местах размещения за пару недель до начала майских выходных составляла 80-85%, а в отдельных гостиницах и турбазах уже достигал 100%.

В последние три года турпоток в регионе показывал стабильный рост — с 830 тысяч человек в 2019 году до 957 тысяч по итогам 2021 года. Ранее сообщалось, что власти ожидают принять по итогам 2022 года в республике 1 млн туристов. Увеличивается и объем налоговых поступлений от туристической отрасли. В 2021 году он достиг 215 млн рублей, добавила руководитель регионального управления.

Ранее сообщалось, туристы смогут воспользоваться чартерной полетной программой в Карелию с июня по август.

«2022 год уже превышает поступления даже по 2021 году. Мы говорим о двух направлениях — это налоги от коллективных средств размещения и от туроператоров», — пояснила Борчикова.