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Карелия вошла в топ регионов, где делают самое вкусное мороженое

Новости. Общество
08:33, 10 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Российский сервис бронирования жилья для отдыха узнал, где в России делают самое вкусное мороженое, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Tvil.ru ко Всемирному дню мороженого, 10 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где самое вкусное мороженое.

Большинство пользователей соцсетей предпочитает есть мороженое, произведенное в Вологодской области: 37,71% россиян выбирают "Вологодский пломбир". На втором месте – мороженое "Русский Холод" и "Чистая линия", которые производят в Московской области, 17,72%. В тройку регионов с самым вкусным мороженым, по мнению туристов, также вошли Москва ("48 копеек" и "Филевский") и Нижегородская область ("Настоящий пломбир" и "Фабрика грез"). Петербургское мороженое "Белые ночи" вошло только в пятерку самых популярных и вкусных у туристов – 6,33% опрошенных проголосовало за Санкт-Петербург.

Туристы в комментариях отметили, что вкусное мороженое делают в Саках (Крым), Кореновске (Краснодарский край), Свердловской области ("Талицкий пломир" и "Ирбитское"), а также Волгограде, Костроме и Карелии.

Ранее Карелия вошла в топ направлений для летнего туризма.

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Комментарии

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Веня
2020-06-10 10:36:51
Помню кафе с американским мороженым, на Красной,всей семьёй шастали туда, сейчас много хорошего мороженого, а кафе прикрыли , кажется...
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