Карелию ждет аномально жаркая погода в ближайшие выходные

Температура до 10 градусов выше климатической нормы задержится в Карелии до 12 июля, предупредили в Гидрометцентре республики

По информации карельского Гидрометцентра, с 9 по 12 июля на территории Карелии, в том числе в Петрозаводске, ожидается аномально жаркая погода.

Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов будет выше климатической нормы. Напомним, нормой для нашей республики в это время года является температура от +15 до +16,5°С.

Ранее Гидрометцентр России предупредил: в ближайшее время жара не уйдет из Карелии.