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Карелию ждет аномально жаркая погода в ближайшие выходные

Новости. Погода
15:29, 09 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Температура до 10 градусов выше климатической нормы задержится в Карелии до 12 июля, предупредили в Гидрометцентре республики

По информации карельского Гидрометцентра, с 9 по 12 июля на территории Карелии, в том числе в Петрозаводске, ожидается аномально жаркая погода.

Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов будет выше климатической нормы. Напомним, нормой для нашей республики в это время года является температура от +15 до +16,5°С.

Ранее Гидрометцентр России предупредил: в ближайшее время жара не уйдет из Карелии.

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Комментарии

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Серж
2021-07-09 15:45:19
Постановления мэрии о запрете купания отменяйте , посты выставляйте в местах купания , иначе передохнут от жары все .
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